Britse zorgmedewerkers zetten zich schrap voor de feestdagen

De Britse kranten openden donderdag voorzichtig optimistisch over de eerste conclusies van de onderzoeken naar omikron. Die stellen dat deze variant waarschijnlijk een wat milder verloop heeft. The Times kopte dat omikron eerder ‘een storm’ dan een ‘orkaan’ zal zijn.

Toch houden medewerkers van de NHS, van wie al twee jaar fysiek en mentaal veel wordt gevraagd, hun hart vast voor de komende periode. Want zelfs een windvlaag kan de druk op de toch al overbelaste nationale gezondheidsdienst al flink opvoeren. De kans om met omikron in het ziekenhuis te belanden mag dan een stuk kleiner zijn dan bij de deltavariant, bij een groot aantal gevallen zal dat geringe percentage toch impact hebben, verwachten ze in de ziekenhuizen. En vanwege de extra besmettelijkheid van omikron lopen de cijfers in Groot-Brittannië nu al snel op. Woensdag bereikte het Verenigd Koninkrijk de grens van 100.000 besmettingen per dag. Toch lijkt het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen moet worden opgenomen, in vergelijking met de vorige pieken, vooralsnog mee te vallen.

Boostercampagne

Maar volgens Chris Hopson, hoofd van NHS Providers, is het te simpel om te zeggen dat zijn organisatie het daarom wel aan zou moeten kunnen. De uitdagingen voor de nationale gezondheidsdienst zijn namelijk onverminderd groot. Want ook niet-coronapatiënten moeten geholpen worden, benadrukt hij op Twitter, en eerder uitgestelde zorg moet nodig worden ingehaald. Bovendien ligt de boostercampagne eveneens op het bord van de NHS. Voor het eind van het jaar moet iedereen die dat wil een boosterprik aangeboden hebben gekregen. Een heel ambitieus doel en logistiek gezien een enorme uitdaging, volgens Hopson.

Hij maakt zich bovendien zorgen om het uitvallen van personeel door besmetting of quarantaine. De absentiecijfers van artsen, verpleegkundigen en ambulancepersoneel worden anders dan het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames niet voortdurend gepubliceerd. Maar die getallen zijn minstens zo belangrijk om te voorspellen of de Britse zorg de omikron-situatie aan kan.

De Health Service Journal heeft op dat vlak een sombere voorspelling. Tegen Oudejaarsavond zou een op de drie NHS-medewerkers in Londen wel eens uitgeschakeld kunnen zijn. In de hoofdstad grijpt de variant het snelst om zich heen; ook in de ziekenhuizen worden regelmatig uitbraken vermeld. Of de voorspelling van het medisch tijdschrift uitkomt zal moeten blijken. Maar dat er komende weken bij de NHS gaten in het rooster zullen vallen, lijkt onvermijdelijk.

Beeld Bart Friso

Lees ook:

Frankrijk sluit zijn grenzen voor de Britten, uit vrees voor omikron

Reizen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt vrijwel onmogelijk. De Franse regering probeert zo de komst van de omikron-variant te beperken.