Britse zorg om Indiase variant aan vooravond van versoepelingen

Net nu de Britten zich verheugen op nieuwe versoepelingen, duikt op verschillende plaatsen in Groot-Brittannië de Indiase variant van het coronavirus op. De regering zet in op versnelde vaccinatie om het afbouwen van de lockdown toch zoveel mogelijk volgens plan te laten verlopen.

Volgens de geplande route gaat de opening van het land maandag een nieuwe fase in. Dan mogen de Britten onder andere weer in groepjes van zes binnen met elkaar afspreken en formeel met elkaar knuffelen (zie kader). Bij bruiloften en begrafenissen worden meer mensen toegelaten en ook de bioscopen en musea mogen hun deuren openen. Bij de start van de zomer – op 21 juni – zullen vervolgens bijna alle andere maatregelen worden afgeschaft.

Knuffelen mag, maar met mate Voor het eerst in ruim een jaar mogen mensen van verschillende huishoudens elkaar maandag weer in de armen vallen. Maar voorzichtigheid is geboden, waarschuwt de regering. Ze laat het aan de verantwoordelijkheid van de Britten over om ‘verstandig’ met de nieuwe verworvenheid om te gaan. Knuffel niet met Jan en alleman maar beperk je tot een selectief clubje, is bijvoorbeeld een van de adviezen van experts. Hou de knuffel kort en keer je gezicht van elkaar af. Draag bovendien een mondkapje als een van de twee extra kwetsbaar is voor het coronavirus of nog niet gevaccineerd is. En omhels elkaar als het even kan liever buiten dan binnen. Maandag moet blijken of de Britten de verleiding kunnen weerstaan om elkaar massaal beet te pakken en met mate een knuffel zullen uitdelen.

Dit alles wel onder voorbehoud; de vaccinatiecampagne moet succesvol blijven en het aantal doden en ziekenhuisopnamen moet verder dalen. Bovendien moet bij het versoepelen de ontwikkeling van nieuwe varianten van het virus nauwgezet in de gaten gehouden worden.

Experts: regering moet op rem trappen

Een groep experts vindt dat de regering nu al op de rem moet trappen bij het loslaten van maatregelen door de verspreiding van de Indiase variant. Deze zogeheten B.1.617.2-variant is de laatste tijd op verschillende plekken – onder meer in Nottingham, Bolton en Londen – opgedoken. In een week tijd is het aantal ontdekte besmettingsgevallen in Groot-Brittannië meer dan verdubbeld tot ruim 1300.

Ook al is er nog niet zoveel bekend over deze mutatie van het virus, duidelijk is wel dat die extra besmettelijk is. En dat baart de Britse regering zorgen, al is het land inmiddels flink op stoom met vaccineren; zo'n 70 procent van de volwassenen heeft een eerste prik binnen en 36 procent een tweede.

In de regio's waar de Indiase variant zich relatief vaak vertoont, worden snel extra maatregelen genomen. Zo gaan rondom Bolton verpleegkundigen van deur tot deur om mensen een gratis PCR-test aan te bieden om zo snel mogelijk eventuele nieuwe brandhaarden op te sporen. Verder rijdt een vaccinatiebus rond om het halen van een prik te vergemakkelijken.

Mogelijk jongeren eerder vaccineren

Ook wordt op sommige plekken de vaccinatiecampagne aangepast. Officieel zijn nu de Britten van 38 jaar en ouder aan de beurt voor een prik. Maar vaccinatie-minister Nadhim Zahawi overweegt in de regio’s waar de B.1.617.2-variant is opgedoken ook jongere mensen, die met oudere generaties in één huis wonen, versneld te laten vaccineren. Een proef hiermee in Luton heeft volgens Zahawi succesvolle resultaten opgeleverd. Verder denkt hij erover om in de risicoregio’s mensen die al een eerste prik hebben gekregen eerder dan gepland de tweede prik te geven om de bescherming tegen het virus rapper op te voeren. Extra vaccins zouden al naar deze regio's onderweg zijn.

Met deze aanpassingen heeft de Britse regering er vertrouwen in het land verantwoord volgens plan te kunnen openen. Duitsland lijkt daar minder zeker van te zijn. Berlijn zou op het punt staan om Groot-Brittannië als risicogebied te classificeren door het oprukken van de Indiase variant.

