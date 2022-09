Britse wetenschappers voorop in de strijd tegen malaria, maar regering wil juist korten

Het is het beste malariavaccin: R21, ontwikkeld door wetenschappers van de universiteit van Oxford onder leiding van Adrian Hill. Het vaccin werd de afgelopen jaren getest op een groep van 400 jonge kinderen in Burkina Faso. De kinderen kregen drie doses van het vaccin gevolg door een booster een jaar later.

In eerdere studies was al gebleken dat het vaccin een bescherming biedt van zo’n 75 procent. Dat is een effectiviteit die wordt geëist door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De effectiviteit is nu bevestigd en bijwerkingen van het vaccin kwamen niet aan het licht in deze studie, die onderdeel was van een laatste klinisch traject in vier Afrikaanse landen.

Beste tot nu toe

“Het is het beste malariavaccin tot nu toe”, zegt onderzoeksleider Adrian Hill. R21 is effectiever dan het malariavaccin van de Britse farmaceut GSK, dat een jaar geleden het groene licht kreeg van de WHO. Voor het Oxfordvaccin is een licentie gegeven aan het Serum Institute van India, dat vanaf volgend jaar zo’n 200 miljoen doses per jaar hoopt te produceren.

De grootste uitdaging is echter niet de productie maar het uitrollen en inspuiten van de vaccins in malariagebieden. Dat is onmogelijk zonder publieke financiering. En in dit geval moet die vooral komen van het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria. Het Global Fund is een multilaterale organisatie waaraan vrijwel alle rijke landen bijdragen, waaronder Nederland. En Groot-Brittannië. Maar de nieuwe Britse premier Liz Truss heeft in haar vorige hoedanigheid van minister van buitenlandse zaken aangekondigd te gaan korten op de Britse bijdrage aan internationale goede doelen.

Groot vraagteken

Dat creëert nu het cynische feit dat een Brits bedrijf (GSK) en een Britse universiteit (Oxford) leidend zijn in de strijd tegen malaria en er een groot vraagteken hangt boven de inzet van Britse regering om de vaccins bij de mensen te krijgen die ze nodig hebben.

Malaria eist 627.000 levens per jaar, volgens schattingen van de WHO. 80 procent van de dodelijke slachtoffers zijn kinderen jonger dan 5 jaar. En 96 procent van de sterfgevallen door malaria doet zich voor in Afrika.

Lees ook:

Schimmeltje kan strijd tegen malariamug verder helpen

Een doorbraak is het misschien niet, een belangrijke ontdekking wel. Een microbe kan helpen in de strijd tegen malaria.