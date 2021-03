Britse vrouwen eisen de straten terug, maar de politie grijpt hard in

Het begon uiterst ingetogen. Plukjes mensen verzamelden zich op zaterdagmiddag in het hart van het grote park in de Londense wijk Clapham om bloemen te leggen. Maar in de schemer van de avond veranderde een wake voor de vermoorde Sarah Everard (33) plotseling in een confrontatie met de politie.

De wake vond plaats op een paar honderd meter van de plek waar Everard vorige week woensdagavond werd ontvoerd. Ze werd een week later vermoord teruggevonden in een bos op zo’n anderhalf uur buiten Londen. De hoofdverdachte in de zaak is een 48-jarige politieman.

De moord schokte Groot-Brittannië. Veel vrouwen zagen dit als een bevestiging dat het alleen in het donker over straat gaan in de hoofdstad al veel langer onveilig is. De hashtag Reclaim These Streets (Eis deze straten terug), kreeg ontzettend veel bijval.

Verdriet en woede delen

Binnen enkele uren lagen er honderden bloemen bij het kleine muziekpodium in het park, waar een serene en respectvolle sfeer hing. Er vloeiden tranen bij leeftijdsgenoten van Everard, die sterk het gevoel hadden dat dit ook hen had kunnen overkomen. Veel vrouwen omhelsden elkaar. Prinses Kate bracht een bliksembezoek aan de plek.

Maar in de loop van de avond kwamen er steeds meer mensen naar het park. Hoewel de politie op voorhand een wake had verboden in verband met de coronaregels, was de behoefte voor velen om het verdriet en ook de woede te delen te groot.

Uiteindelijk kwam het tot geduw en getrek, toen de politie na herhaaldelijke verzoeken vond dat de afstandsregels onvoldoende gerespecteerd werden. Agenten arresteerden verschillende vrouwen, en werkten ze hardhandig tegen de grond. Een foto van een van de gearresteerde vrouwen belandde op alle voorpagina’s van de zondagkranten: de vrouw ligt op haar buik met haar mondkapje op en haar handen geboeid op haar rug. Haar woedende blik spreekt boekdelen.

‘Het systeem faalt in het beschermen van vrouwen’

Politici van links tot rechts spreken schande van het politieoptreden. “Alles wat de politie deed was verkeerd”, zei Labour-politicus Jess Phillips. “Dit had je op een miljoen manieren kunnen organiseren, maar de politie koos voor de verkeerde manier en bleef voet bij stuk houden. Om vervolgens hard in te grijpen.”

Daarnaast had het feit dat de hoofdverdachte een agent is, tot wat meer terughoudendheid moeten leiden bij de politie, vinden sommigen. Net als dat veel deelnemers aan de wake het hardhandig optreden beschouwen als willekeur. Vorige week kwamen in Glasgow honderden voetbalsupporters samen om het kampioenschap van Rangers te vieren, wat de politie zonder ingrijpen tolereerde.

“Dit is het moment dat de politie en de regering moeten erkennen dat het systeem faalt in het beschermen van vrouwen. En vanavond is dat weer gebleken, op de meest ontwrichtende manier”, zeiden organisatoren van de spontane wake na afloop in een verklaring.

Verantwoordelijk

Daarmee is de discussie hierover nog lang niet voorbij. De druk op het hoofd van de Londense politie, Cressida Dick, om op te stappen groeit met de minuut. Dick is de eerste vrouw in de geschiedenis die leiding geeft aan het korps. Zowel de Londense burgemeester Sadiq Khan als minister van binnenlandse zaken Priti Patel eisen opheldering van haar, al zijn zij uiteindelijk hoofdverantwoordelijk voor wat er is gebeurd.

De nasleep van de moord op Everard laat nog maar eens zien hoe ingewikkeld het is om een balans te vinden tussen het toestaan van grote bijeenkomsten in de open lucht en het strikt naleven van de nog altijd strenge lockdownmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Al is de publieke opinie het over één ding wel eens: de politie heeft dit volledig verkeerd aangepakt.

