Britse schoolgebouwen dicht vanwege instortingsgevaar. ‘Onze scholen verkruimelen’

Het begin van het schooljaar werd in Groot-Brittannië maandag overschaduwd door een schandaal over onveilige schoolgebouwen. De Britse regering gaf 104 scholen donderdag opdracht om hun hele gebouw of een deel ervan te sluiten vanwege veiligheidsrisico’s. En de overheid houdt er rekening mee dat nog meer schoolpanden moeten worden gesloten. Reden is de aanwezigheid van oud en verkruimelend beton, waardoor onder meer plafonds plotseling kunnen instorten.

De aankondiging leidde tot bezorgde reacties van ouders. Een moeder in West Yorkshire, wiens zoon maandag begon op een middelbare school, zei op de BBC-radio dat ze geschrokken was door de ‘schokkende staat van onderhoud’. “Overal watervlekken, afbrokkelend pleisterwerk, oneffen vloeren waar ze zijn weggesleten. Gewoon heel armoedig, heel, heel oud, en nu dus potentieel onveilig.”

Riskante constructies

Het schandaal draait om zogenoemd reinforced autoclaved aerated concrete (Raac), oftewel gewapend gas- of cellenbeton. Dit is een lichte vorm van beton die vanaf midden jaren vijftig tot eind jaren tachtig veel werd gebruikt, maar die tegenwoordig wordt beschouwd als relatief zwak en onveilig. Zeker als gebouwen slecht zijn onderhouden en als er water in het cellenbeton is gekomen, kan het achteruitgaan en verbrokkelen.

De Britse autoriteiten weten sinds 1994 van de problemen en sloten eerder al enkele tientallen schoolgebouwen. Maar afgelopen zomer deden zich volgens de regering enkele incidenten voor, waarbij onder meer een steunbalk van een gebouw instortte. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers, maar het leidde wel tot een aanscherping van de richtlijnen, waardoor meer scholen nu als potentieel onveilig gelden.

Oppositiepartij Labour eist de snelle publicatie van een lijst van getroffen scholen en uit harde kritiek op de regering. ‘Onze scholen verkruimelen’, schampert Lagerhuislid Bridget Phillipson op X. ‘Onze kinderen betalen de prijs.’ De Conservatieve regering op haar beurt belooft later deze week inderdaad met een lijst te komen, maar pas nadat schooldirecties de kans hebben gekregen om ouders en leerlingen te informeren. Van een deel van de scholen moet ook nog informatie komen over de eventuele aanwezigheid van gewapend cellenbeton. Tegelijk regelen getroffen scholen noodhuisvesting en laten zij riskante constructies met spoed versterken, bijvoorbeeld met stalen balken. De regering belooft hiervoor voldoende geld uit te trekken.

Politieke keuzes?

Een oud-topambtenaar van het ministerie van onderwijs, Jonathan Slater, vertelde aan de BBC dat de problemen werden verergerd doordat premier Rishi Sunak, toen hij nog minister van financiën was, bezuinigde op het opknappen van scholen die kampten met verslechterend beton. “Politiek gaat om keuzes”, aldus Slater.

Sunak wijst de kritiek op hem van de hand. Hij stelt als minister van financiën niet minder te hebben uitgegeven aan de renovatie van scholen dan in de jaren ervoor werd uitgegeven. De premier benadrukt daarnaast dat 95 procent van de ongeveer 22.000 scholen in het Verenigd Koninkrijk geen problemen heeft. “En in veel gevallen gaat het bijvoorbeeld om een enkel klaslokaal”, aldus Sunak. “Om mensen een idee te geven van de schaal.”

Intussen rijst in het Verenigd Koninkrijk de vraag hoeveel gebouwen nog meer kampen met verzwakt beton. Het materiaal werd in het verleden ook verwerkt in onder meer overheidskantoren, ziekenhuizen en bedrijfsgebouwen.

