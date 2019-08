Britse regering wil parlement schorsen in aanloop naar brexit

Volgens de BBC zou de Britse premier Boris Johnson op het punt staan om koningin Elizabeth te vragen het parlement tot 14 oktober te schorsen, zo vertellen bronnen binnen de regering aan de Britse omroep. Hiermee wil de regering garanderen dat het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook de Europese Unie verlaat op deadline day, 31 oktober aanstaande.

Momenteel is het Britse parlement nog met reces. Het zomerverlof van de parlementariërs loopt op 2 september af, maar nu zouden Johnson en consorten het parlement enkele dagen na hun werkhervatting, op 10 september, wederom met vakantie willen sturen tot half oktober. Op 14 oktober zou Johnson dan de Queen’s Speech, het equivalent van de Nederlandse troonrede, houden waarin de regeringsplannen voor het komend jaar uiteen worden gezet.

Critici buitenspel

Als het parlement daadwerkelijk tot half oktober wordt geschorst, betekent dit dat parlementsleden tot die tijd niet kunnen werken aan wetten die voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie stapt op 31 oktober. Vanuit de oppositie klinkt dan ook felle kritiek op het plan. Critici menen dat parlementariërs op deze manier buitenspel worden gezet en geen rol van betekenis kunnen spelen in het democratische proces in de aanloop naar de brexit.

Johnson roept al geruime tijd dat hij de EU hoe dan ook op 31 oktober wil verlaten. Ongeacht of er een deal op tafel ligt met Brussel of niet. Hij ziet de Britten liever zonder deal vertrekken, dan dat de deadline niet wordt gehaald. Zijn standpunt stuit op grote weerstand bij leden van de oppositie. Zij willen via het parlement een mogelijke no-deal-brexit voorkomen. Maar als datzelfde parlement op 10 september wordt geschorst, hebben ze daar nauwelijks de tijd voor.

De reacties vanuit de oppositie zijn woensdagochtend dan ook niet mals. Zo liet de liberaal-democraat Tom Brake op Twitter weten dat deze ‘oorlogsverklaring met een ijzeren vuist zal worden beantwoord.’ De conservatieve Remain-aanhanger Dominic Grieve spreekt van een ‘schandalige handeling’ en waarschuwt dat het tot een motie van wantrouwen tegen Johnson kan leiden.

De regering zelf ontkent dat de schorsing van het parlement iets van doen heeft met de brexit. Een bron op Downing Street 10 zei tegen de BBC dat ‘het tijd is dat een nieuwe regering en een nieuwe premier een plan opstellen voor het land nadat we de EU verlaten.’ Ook de conservatief James Cleverly zegt dat er niets aan de hand is. Volgens hem gaat de regering simpelweg ‘een troonrede houden, zoals alle nieuwe regeringen doen.’

