Britse regering maakt ruk naar links met belastingverhoging voor rijken

Niets is zo veranderlijk als het recente belastingbeleid van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk. Ex-premier Liz Truss zette in september nog vol in op een radicale belastingverlaging. Haar opvolger Rishi Sunak laat, krap twee maanden later, de belastingdruk juist oplopen tot het hoogste punt sinds de Tweede Wereldoorlog. Zelfde partij, volstrekt ander beleid.

Natuurlijk, de nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Er waren ook wel belastingverhogingen aangekondigd. Maar zo drastisch? Het veroorzaakte alsnog een schok. The Guardian kopte vrijdag: ‘Van kwaad tot erger’. The Times opende met: ‘Jaren van belastingpijn op komst’. En het linkse tabloid Daily Mirror hield het kortweg bij: ‘Bloedbad’.

Toch doet de traditioneel rechtse Conservatieve Partij opvallend veel moeite om binnen dit ‘belastingbloedbad’ de allerarmste Britten te ontzien. Zo stijgen de uitkeringen en pensioenen mee met de huidige inflatie. De rekening komt voor het grootste deel bij relatief welvarende Britten en het bedrijfsleven te liggen. The Times berekende dat huishoudens met een inkomen tussen de 100.000 en 200.000 pond (115.000 tot 230.000 euro) de meeste extra belasting zullen gaan betalen.

Bofbelasting

Bovendien stijgt ook de extra belasting die olie- en gasbedrijven betalen over hun extra hoge winsten tijdens de huidige energiecrisis, van 25 procent naar 35 procent. Ter vergelijking: Nederland heeft zo’n ‘bofbelasting’, die met name linkse partijen verlangen, helemaal niet ingevoerd. De totale belastingdruk voor de sector komt ermee in het Verenigd Koninkrijk uit op 75 procent, schrijft persbureau Reuters.

De belastingverhogingen gaan volgend jaar al in. De bijbehorende bezuinigingen stelt Sunaks minister van financiën, Jeremy Hunt, echter uit tot na de verkiezingen. Die zijn over twee jaar. De belastingtechnische ruk naar links van de Conservatieve Partij lijkt er dus niet alleen op gericht de financiële markten gerust te stellen, maar ook op zijn minst deels ingegeven door electorale motieven.

De maatregelen moeten in deze economisch zware tijden de linkse oppositiepartij Labour de wind uit de zeilen nemen. Dat lijkt meteen al aardig te lukken. De financiële expert van Labour, Rachel Reeves, gaf vrijdag op BBC-radio toe dat haar partij voorlopig niet radicaal anders zou kunnen doen als zij de macht zou krijgen.

Uiteraard hekelde zij wel het in haar ogen financiële wanbeleid van de Conservatie Partij van de laatste tijd. Maar dat klinkt toch minder overtuigend dan de frontale ideologische aanval die Labour recentelijk nog kon openen op de neoliberale Truss.

Heilige Thatcher

Intussen moppert de rechterflank van de regeringspartij wel. Minister Hunt voelde zich genoodzaakt om de onder Conservatieven bijna heilige voormalige premier Margaret Thatcher (1925-2013) erbij te slepen. Zij zou ook voor de belastingverhogingen zijn geweest, verzekerde hij. “Want er is niks Conservatiefs aan geld uitgeven dat je niet hebt.”

Probleem voor de Conservatieven is alleen dat de economische krimp en hoge inflatie waarschijnlijk zullen blijven aanhouden tot aan de verkiezingen. Voor de komende twee jaar is voor Britten een gemiddelde welvaartsachteruitgang van 7 procent voorspeld. Het is dus maar de vraag of armere kiezers wel zullen beseffen dat de Conservatieve regering hen zo veel mogelijk uit de wind houdt.

