Britse regering loodst omstreden immigratiewet door het parlement

De Britse regering heeft een omstreden wetsvoorstel tegen irreguliere immigratie door beide kamers van het parlement geloodst. De wet bepaalt dat immigranten die illegaal het land zijn binnengekomen, geen recht hebben op asiel. Zij zullen terug worden gebracht naar hun land van herkomst of naar een veilig derde land. Ook zullen ze nooit meer aanspraak kunnen maken op vestiging in het Verenigd Koninkrijk.

De fel bediscussieerde wet moet nu alleen nog worden ondertekend door koning Charles om van kracht te worden. De conservatieve regering van premier Rishi Sunak hoopt dat de wet immigranten ontmoedigt die via het Kanaal naar Groot-Brittannië willen komen. Ook hoopt zij de mensensmokkelbendes te bestrijden die de migranten helpen.

“Als mensen weten dat zij op geen enkele wijze in het Verenigd Koninkrijk kunnen blijven, zullen ze hun leven niet riskeren en duizenden ponden betalen om illegaal hierheen te komen”, zei staatssecretaris Simon Murray van binnenlandse zaken nadat de wet maandagavond was aangenomen. “Het is alleen maar goed dat wij de bootjes een halt toe roepen en het businessmodel kapot maken van de criminele bendes die kwetsbare mensen uitbuiten.”

‘Erosie van het internationale asielsysteem’

Het afgelopen jaar kwam een recordaantal van 45.000 mensen op rubberboten en andere kleine vaartuigen over het Kanaal naar Groot-Brittannië. Het is een riskante overtocht, waarbij af en toe immigranten verdrinken.

Vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over de aangenomen wet. Zij vinden dat het Verenigd Koninkrijk hiermee zijn internationale plicht verzaakt om vluchtelingen op te vangen. Daarbij wijzen ze erop dat de bootmigranten doorgaans juist op deze irreguliere wijze komen omdat ze er niet in slagen een visum te bemachtigen. Dit terwijl velen van hen na aankomst wel worden erkend als legitieme vluchtelingen.

Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, sprak van een ‘zorgwekkend precedent’. Volgens Türk kan het leiden tot erosie van het internationale asielsysteem: “Andere landen, ook in Europa, kunnen in de verleiding komen om dit voorbeeld te volgen.”

Als de wet straks van kracht is geworden, wil de Britse regering asielzoekers gaan deporteren naar Rwanda. De migranten zouden vervolgens in het Oost-Afrikaanse land asiel moeten aanvragen. Daar stak een gerechtshof in Londen onlangs nog een stokje voor, omdat er volgens het hof te weinig waarborgen zijn dat Rwanda een veilig land is waar asielzoekers een fatsoenlijke procedure kunnen doorlopen. Maar de regering is tegen die uitspraak in beroep gegaan bij het hooggerechtshof, en hoopt het plan alsnog door te zetten. “Wij blijven ervan overtuigd dat we succes zullen boeken bij het hooggerechtshof”, verklaarde een woordvoerder van premier Sunak.

Twee groepen protesten

Kort nadat de controversiële wet door het parlement was geloodst, meerde dinsdag in de haven van het zuidwestelijke kuststadje Weymouth het accomodatieschip Bibby Stockholm aan. Op dit schip wil de Britse overheid zo’n 500 asielzoekers huisvesten. Het is onderdeel van plannen om alternatieve, goedkopere huisvesting te zoeken voor de ongeveer 51.000 asielzoekers die momenteel in hotels zijn opgevangen. Volgens de autoriteiten kost dat hotelverblijf op jaarbasis ruim 2 miljard pond, oftewel 2,5 miljard euro.

Het schip werd bij aankomst begroet door twee groepen betogers. Lokale bewoners maakten bezwaar tegen de komst van de asielzoekers, terwijl activisten voor vluchtelingenrechten protesteerden tegen de volgens hen beroerde opvang op het schip. ‘Vluchtelingen welkom’ en ‘Sta op tegen racisme’, viel op hun protestborden onder meer te lezen.

De Britse regering wil de komende tijd nog twee accomodatieschepen inschakelen voor de asielopvang. Afgelopen week werd voor hetzelfde doel ook al een voormalige vliegbasis ten noordoosten van Londen in gebruik genomen.

