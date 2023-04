Britse regering deelt gratis e-sigaretten uit aan rokers

Stoppen met roken? Wellicht verstandig, maar zeker niet makkelijk, weet menig verslaafde. De Britse regering heeft nu een campagne gelanceerd om de eigen bevolking te helpen de sigaret voorgoed af te zweren: een miljoen rokers krijgen een gratis elektronische sigaret ‘starterskit’ aangeboden. Het idee is om rokers te laten overstappen naar vapen, dat volgens de regering minder schadelijk is.

Ook wordt er een programma opgezet om vrouwen die tijdens hun zwangerschap blijven roken over te halen te stoppen. Als ze het programma succesvol doorlopen krijgen ze een bonus uitbetaald van 400 pond.

De regering wil dat het Verenigd Koninkrijk in 2030 ‘rookvrij’ is, wat inhoudt dat minder dan 5 procent van de bevolking nog regelmatig een sigaret opsteekt. Om dit te bereiken is er volgens deskundigen echter meer nodig; zij pleiten ook voor het duurder maken van sigaretten en het verbieden van roken op terrassen.

