Britse rechtbank: asielzoekers naar Rwanda deporteren is in strijd met de wet

Het plan om asielzoekers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda te sturen gaat voorlopig niet door. Donderdag besloot de Britse rechtbank in hoger beroep dat het plan botst met Europese mensenrechtenverdragen. Rwanda zou geen veilig land zijn om de asielzoekers op te vangen, volgens de drie rechters die zich over de kwestie bogen.

Met het omstreden migratieplan kunnen alle asielzoekers die ‘illegaal’ aankomen op het Britse vasteland onder dwang naar Rwanda gestuurd worden. Het plan moet vluchtelingen afschrikken die met een bootje het kanaal willen oversteken. Het idee ligt nu bij het Britse parlement.

Tegelijkertijd wordt het plan al maanden van rechtbank naar rechtbank gepingpongd. Al in juni vorig jaar zou de eerste vlucht naar Rwanda opstijgen, maar op het laatste moment ging dat door tussenkomst van de rechter niet door. Uiteindelijk kreeg het plan in december door de rechtbank in Londen wel groen licht.

Dat leidde tot protest van asielzoekers en mensenrechtenorganisaties, die tegen deze uitspraak in beroep gingen. Na een vierdaagse zitting in april heeft dat hof donderdag besloten dat Rwanda niet kan garanderen de asielzoekers een veilige haven te bieden.

Charmeoffensief

Rwanda staat te popelen om de asielzoekers te ontvangen, als onderdeel van een charmeoffensief jegens het Verenigd Koninkrijk.

Maar het Vluchtelingenbureau van de Verenigde Naties wees er eerder op dat Rwanda geen al te best track record heeft als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Zo zou het land asielzoekers zonder eerlijk proces terugsturen naar hun herkomstland, waar sommigen hun leven niet veilig zijn.

“We zijn heel blij", reageerde dan ook de ngo Freedom from Torture. “De uitspraak heeft bevestigd wat bezorgde mensen al wisten: dat de VK-deal niet alleen immoreel is, maar ook ingaat tegen de wetten van dit land.” Eerder deze week kwam naar buiten dat het terugsturen van een migrant zo'n 169.000 pond kost − zo'n 63.000 pond meer dan wanneer ze in het Verenigd Koninkrijk zouden blijven.

Paradepaardje

Rwanda reageerde donderdag verbolgen over het besluit. Het benadrukte ‘een van de veiligste landen ter wereld’ te zijn. “We hebben een probleem met de uitspraak dat Rwanda geen veilig land is voor asielzoekers en vluchtelingen”, zei woordvoerder Yolande Makolo. “Als migranten hier aankomen, zullen we ze verwelkomen en ze alle ondersteuning bieden om hier in Rwanda een nieuw leven op te bouwen.”

De uitspraak is ook een teleurstelling voor de Britse binnenlandminister Suella Braverman. Het plan is haar paradepaardje. “Ik zou het geweldig vinden om een voorpagina van The Telegraph te zien met een opstijgend vliegtuig dat naar Rwanda gaat”, zei ze in oktober in een interview met die krant. “Dat is mijn droom, dat is mijn obsessie.”

De Britse premier Rishi Sunak zei donderdag in beroep te gaan tegen de uitspraak. “Ik respecteer het hof, maar ik ben het niet eens met hun oordeel”, zei hij in een eerste reactie. “Ik geloof er sterk in dat de Rwandese overheid kan verzekeren de asielzoekers niet naar hun herkomstland terug te zullen sturen.”

