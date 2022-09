Britse premier Truss verdedigt belastingverlagingen, maar wie gelooft haar nog?

Premier Liz Truss wil van geen wijken weten. In acht interviews op acht verschillende Britse lokale radiostations verdedigde ze donderdag het plan van haar regering om de grootste belastingverlaging in vijftig jaar door te voeren in het Verenigd Koninkrijk. Die radicaal neoliberale maatregel werd vorige week vol trots door haar minister van financiën gepresenteerd. Om vervolgens te leiden tot een val van de Britse munt, paniek op de Britse hypotheekmarkt en een uitzonderlijke noodingreep van de Britse centrale bank, de Bank of England.

Die bank voelde zich woensdag genoodzaakt aan te kondigen voor omgerekend 73 miljard euro aan Britse staatsobligaties te zullen opkopen. Daarmee hoopte zij, en voorlopig met succes, de snel dalende waarde daarvan op te krikken. Anders dreigde de financiële stabiliteit van Britse pensioenfondsen in gevaar komen. Die hebben een deel van hun vermogen in staatobligaties geïnvesteerd.

Zorgen om inflatie

De beslissing van de Bank of England is nogal een stap. Want zij leidt waarschijnlijk tot extra inflatie, terwijl de bank juist van plan was de al hoge inflatie af te remmen – door de rente te verhogen. Dat laatste lijkt harder nodig dan ooit. Zeker nadat de waarde van het pond sterling, in reactie op de aangekondigde belastingverlagingen, onderuit ging ten opzichte van de dollar. Een zwakke Britse munt maakt het importeren van goederen naar het VK duurder en verhoogt zo de binnenlandse prijzen.

De zorgen zijn dan ook groot. In de eerste plaats op de financiële markten. Maar ook bijvoorbeeld bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat heeft er bij Truss op aangedrongen de belastingplannen terug te draaien. Ook al omdat de aangekondigde belastingverlaging vooral ten goede komt aan toch al rijke Britten. De Britse economische ongelijkheid wordt volgens het IMF door het plan groter. Kredietbeoordelaar Moody’s, op haar beurt, waarschuwde de Britse regering dat zij met haar belastingverlagingen zelfs permanente schade kan toebrengen aan de overheidsfinanciën.

Truss zelf deed de ‘zeer moeilijke economische tijden’ donderdagochtend op de acht radiostations echter af als de schuld van de Russische president Vladimir Poetin. De door hem gestarte oorlog in Oekraïne heeft de economische stabiliteit in de hele wereld nu eenmaal ondermijnd. “We moesten dringend actie ondernemen om onze economie te laten groeien”, legde ze de radioluisteraars uit. “Dat betekent controversiële en moeilijke beslissingen nemen.”

De Britse Premier Liz Truss en minister van financiën Kwasi Kwarteng tijdens een werkbezoek. Ze verkeren momenteel in Beeld Reuters

Hypotheekverstrekkers in het nauw

Toch blijft het kernprobleem dat de recente controversiële beslissing tot belastingverlaging de hoge inflatie verder aanwakkert. Naar verwachting zal de Bank of England de komende maanden daarom de rente nog verder verhogen dan zij al van plan was. Die hogere rente berekenen Britse hypotheekverstrekkers door aan hun klanten. The Guardian meldde donderdag dat banken de afgelopen dagen al ruim 40 procent van hun hypotheekaanbiedingen hebben ingetrokken.

Als klap op de vuurpijl verscheen donderdag ook nog een rapport van het Tony Blair Institute for Global Change, een denktank opgericht door ex-Labour-premier Tony Blair, waarin wordt berekend dat de impact van de belastingverlaging op de economische groei ‘bijna verwaarloosbaar’ zal zijn.

Premier Truss lijkt zichzelf na nog geen vier weken in functie politiek dus al min of meer klem te hebben gezet. Nu 180 graden draaien zal haar politieke geloofwaardigheid meteen ernstig aantasten. Maar de huidige lijn stug doorzetten, zoals ze van plan lijkt, is ook risicovol. Als ze het niet voor elkaar krijgt de paniek op de financiële markten tot bedaren te brengen, kan de crisis die zij en haar minister van financiën hebben veroorzaakt de komende tijd nog veel verder verdiepen.

Geen vertrouwen in Truss

Vooralsnog zijn de tekenen weinig hoopgevend. “Er heerst momenteel geen vertrouwen in de regering van Truss”, stelde Ipek Ozkardeskaja, economisch analist bij Swissquote, bijvoorbeeld tegen persbureau Reuters. Dat zij de staatsschuld laat oplopen is volgens haar niet eens het echte struikelblok. “Het probleem is dat de mensen gewoon geen vertrouwen hebben in wat zij doet.”

Zondag start de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve Partij. Daar zal Truss allereerst de onrust binnen haar eigen partij weg moeten nemen. Want met zenuwachtige pensioenfondsen en een nerveuze huizenmarkt treffen de nadelige gevolgen van haar plannen ook haar eigen achterban.

Lees ook:

Commentaar: Liz Truss laat zien dat Britten nog altijd in brexitpsychose verkeren

De nieuwe premier gaf tijdens haar verkiezingscampagne weinig overtuigende antwoorden op al die uitdagingen. De interne partijverkiezingen werden een race naar rechts, waarbij uit de mond van Truss vooral sjabloonoplossingen uit het straatje van Margaret Thatcher werden vernomen.