Britse premier Sunak wil veel meer olie en gas uit de Noordzee halen, tot woede van klimaatactivisten

De Britse premier Rishi Sunak gooide tijdens een recente trip naar de noordoostkust van Schotland de knuppel in het hoenderhok. De premier kondigde aan dat hij honderden nieuwe vergunningen gaat afgeven voor olie- en gasboringen in de Noordzee.

Ook zal zijn regering instemmen met de ontwikkeling van het omstreden Rosebank-olieveld ten westen van de Shetlandeilanden, waar zich de grootste nog resterende reserves van het Verenigd Koninkrijk bevinden.

“Ik ben ervan overtuigd dat we maximaal gebruik moeten maken van de kansen die we hier in de Noordzee hebben, omdat dat goed is voor onze energiezekerheid”, zei Sunak. “Het is ook goed voor de werkgelegenheid, vooral hier in Schotland, en het is goed voor het klimaat. Want het alternatief is dat we energie hierheen verschepen vanuit andere delen van de wereld, wat drie tot vier keer zo veel CO 2 -uitstoot veroorzaakt.”

De premier wees er daarbij op dat zijn Conservatieve regering tegelijk 20 miljard pond, omgerekend ruim 23 miljard euro, investeert in de opslag van CO 2 . Het broeikasgas zal in voormalige olie- en gasvelden onder de Noordzee worden gepompt.

“Zelfs als we in 2050 klimaatneutraal zijn, zal nog steeds een kwart van onze energie uit olie en gas komen”, aldus Sunak. “Het is verstandig te investeren in onze eigen Noordzee. Dus dat doen we.”

‘Oliewinsten of onze toekomst?’

Klimaat- en milieugroepen reageerden woest. Activisten van Greenpeace klommen enkele dagen later op het dak van het huis van de premier in Yorkshire en bedekten een groot deel van de gevel met zwart doek. Voor de woning ontvouwden ze een eveneens zwart spandoek met daarop in grote letters: ‘Rishi Sunak – oliewinsten of onze toekomst?’

“Het winnen van meer fossiele brandstof uit de Noordzee ramt met een sloopkogel door de klimaatverplichtingen van Groot-Brittannië”, verklaarde Oxfam-activiste Lyndsay Walsh. “Terwijl we in deze tijd juist zouden moeten investeren in een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie.”

Volgens Britse politieke waarnemers komen Sunaks plannen waarschijnlijk deels voort uit overtuiging. Hoewel de premier behoort tot de rechtervleugel van zijn Conservatieve partij is hij op zich geen ontkenner van de opwarming van de aarde. Hij verzekert geregeld dat zijn regering zich wil houden aan de doelstelling dat het VK in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

Maar Sunak is ook bezorgd over de kosten van klimaatmaatregelen voor burgers, die toch al kampen met stijgende kosten van levensonderhoud. Hij presenteert zijn olie- en gasplannen dan ook als onderdeel van een ‘proportionele en pragmatische’ aanpak.

Beeld Anne Blaak

Tegelijk ruikt de premier duidelijk politieke kansen. Want de linkse oppositiepartij Labour, die in de peilingen mijlenver voorstaat op de Conservatieven, is sterk verdeeld over het klimaat. Een deel van Labour, onder aanvoering van klimaatwoordvoerder Ed Milliband, bepleit een radicalere aanpak dan nu.

Anderen, onder wie partijleider Keir Starmer, delen Sunaks bezorgdheid over de gevolgen voor de portemonnee van burgers. Zij trappen daarom af en toe op de rem.

‘Geen nieuwe vergunningen’

In reactie op de aankondigingen van de premier bepleitte Starmer in een recent opiniestuk in The Times een middenweg. Hij beloofde dat zijn partij, als zij aan de macht komt, geen nieuwe vergunningen voor olie- en gaswinning zal verstrekken.

Maar hij verzekerde ook dat Labour bestaande vergunningen zal respecteren. Starmer noemde pressiegroepen als Just Stop Oil, die een onmiddellijk einde eisen, ‘verachtelijk’. “Ik zal niet toestaan dat werkende mensen de prijs betalen voor deze transitie”, aldus de Labour-voorman.

Volgens een recente opiniepeiling steunt 40 procent van de Britse keizers de nieuwe boringen; 33 procent is tegen. In Schotland stemt zelfs 54 procent van de kiezers in met de uitbreiding. De olie- en gasindustrie levert daar al jaren banen en miljarden ponden aan overheidskomsten op.

Met de extra vergunningen, gecombineerd met CO 2 -opslag, probeert Sunak zichzelf volgens analisten nu te profileren als een pragmaticus. Iemand die begrijpt wat er leeft in Middle Britain, de vaak wat behoudende Britse middenklasse.

Of de premier hiermee de neergang van zijn Tories in de peilingen kan keren, is onzeker. Maar toen hij bij zijn bezoek aan de Schotse oliestad Aberdeen van een journalist de vraag kreeg waarom hij met een vervuilende privéjet was gekomen, greep hij die kans met beide handen aan om opnieuw een lijn trekken tussen zichzelf en de wat radicalere eco warriors: “Als uw idee van klimaatbeleid is dat niemand nog op vakantie mag, en dat niemand nog mag vliegen, dan denk ik dat u het volkomen verkeerd ziet.”

Labourleider Keir Starmer zet de radicalen in zijn partij op een zijspoor en trekt de partij naar het midden. In de peilingen boekt hij er alvast groot succes mee. ‘Het publiek wil verandering, maar ook verantwoord gedrag.’