Britse premier Liz Truss stapt op

Truss werd op 6 september aangesteld als premier nadat ze de conservatieve leiderschapsverkiezing won van Rishi Sunak. Na het publiceren van haar belastingplannen werd het land in financiële onrust gestort en maakte de Britse pond een vrije val. Haar minister van financiën Kwasi Kwarteng kwam na dit fiasco onder druk te staan. Hij werd krap een week geleden ontslagen.

Tijdens haar speech liet Truss weten aan te zullen blijven als premier totdat het duidelijk is wie haar gaat opvolgen. De Conservatieve partij zal binnen een week een opvolger kiezen.

Verkiezingsbeloften

“Wij hebben een visie uitgezet voor hightech-economie met lage belastingen; eentje die optimaal gebruik zou maken van de vrijheden die brexit ons gebracht heeft. Ik erken nu dat ik gezien de situatie mijn verkiezingsbeloften niet waar kan maken,” zei Truss.

Het premierschap van Truss kwam opnieuw onder vuur te liggen nadat de minister voor binnenlandse zaken Suella Braverman woensdag haar ontslag indiende. Diezelfde dag vond in het Lagerhuis een chaotisch debat plaats over fracking, een controversiële techniek om gas en olie uit de grond te halen.

Het aftreden van Truss kwam de afgelopen 24 uur in een stroomversnelling. Woensdag zei Truss nog dat ze een “vechter [was], geen wegloper”. Eerder vandaag zei een woordvoerder namens Truss dat er “geen plannen voor verandering zijn”. “De premier zal doorgaan tot na de 31ste.”

Die stelling was niet langer vol te houden, toen zeker veertien prominente leden van de Conservatieve partij Truss vandaag met klem opriepen om te vertrekken. Na een gesprek met Graham Brady, die het invloedrijke 1922-comité van de Conservatieve Partij leidt, trok Truss diezelfde conclusie.

Uiterlijk 28 november moet de verkiezing voor het leiderschap van de Conservatieve Partij – en daarmee de Britse premier – afgerond zijn, zei diezelfde Brady kort na het aftreden. Volgens Brady zal de strijd in principe gaan tussen twee kandidaten waaruit leden kunnen kiezen, maar wie dat zijn, is nog niet bekend. Jeremy Hunt, die sinds vorige week minister van financiën is, heeft aangegeven niet mee te doen aan de verkiezing.

Truss volgde premier Boris Johnson op, die op 6 september zijn ontslag indiende.

