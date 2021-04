Britse premier Johnson onder vuur na luxueuze renovatie van zijn ambtswoning

De Britse kiescommissie heeft een formeel onderzoek ingesteld naar de renovatie van de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. De autoriteit, die de politieke financiën in het Verenigd Koninkrijk controleert, zegt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat er een strafbaar feit is gepleegd. Mocht dit uit het onderzoek blijken, dan kan zij de premier een boete van 20.000 pond opleggen of de zaak aan de politie overlaten.

De soap rondom Johnsons ambtswoning is al langer onderwerp van discussie. Zo zou zijn verloofde, de 32-jarige Carrie Symonds, hebben gewalgd van het interieur van Johnsons voorganger Theresa May. Ze beschreef de meubels als een ‘John Lewis-achtige nachtmerrie’, waarmee ze verwees naar de Britse Ikea. De 30.000 pond (zo’n 34.000 euro) die jaarlijks beschikbaar is voor woningonderhoud was bij lange na niet voldoende om de uiteindelijke kosten van 200.000 pond te financieren.

Het is een meerkeuzevraag

De vraag is waar dat bedrag vandaan komt. Oppositiepartij Labour eist dat de premier alle uitgaven voor de renovatie naar buiten brengt, evenals de manier waarop deze is gefinancierd. “Het was of de belastingbetaler, of de Conservatieve Partij, of een particuliere geldschieter of de premier zelf. Ik maak het de premier makkelijk. Het is een meerkeuzevraag”, zei Keir Starmer, voorman van Labour tijdens het debat in het Lagerhuis.

Johnsons ministers houden vol dat de premier de verbouwing zelf financierde en woensdag verkondigde Johnson diezelfde boodschap. Hij voegde daaraan toe dat mensen het vast ‘bizar’ vinden dat de belangrijkste oppositieleider zich druk maakt over de kwestie.

Verschillende Britse media spreken Johnsons verklaring tegen. Zij berichten dat de rijke tory Lord Brownlow met een donatie van 58.000 pond zou hebben bijgedragen aan de opknapbeurt. Hoewel het niet verboden is om donaties te ontvangen, moeten politici ze openbaren om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.

Stiekem geld gebruikt van donateurs?

Daarnaast plaatste Johnsons voormalig topadviseur Dominic Cummings dat de premier vorig jaar het plan had om stiekem geld van donateurs te gebruiken voor de renovatie. Cummings, met wie Johnson in de clinch ligt, bestempelde dat als ‘niet onethisch’, ‘dwaas’ en ‘waarschijnlijk onwettig’.

Ruim een week voor de lokale en regionale verkiezingen is Johnson ook in opspraak vanwege twee andere kwesties. Op basis van anonieme bronnen schreven Britse media dat Johnson halverwege oktober in een opwelling riep ‘een stapel lijken’ te verkiezen boven een tweede lockdown. De premier ontkende dit overigens, al erkende hij dat het opleggen van een nieuwe lockdown een loodzware beslissing was.

Daarnaast onthulde de BBC afgelopen week een WhatsApp-gesprek tussen Johnson en James Dyson, waaruit bleek dat Johnson de stofzuigermagnaat hulp wilde verlenen bij een betalingskwestie in ruil voor beademingsapparatuur. Uiteindelijk leverde Dyson geen apparatuur aan de regering.

