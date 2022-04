Britse premier Boris Johnson wil voor 2050 acht nieuwe kerncentrales laten bouwen

Premier Boris Johnson wil dat het Verenigd Koninkrijk voor 2050 acht nieuwe kerncentrales bouwt. Het aandeel kernenergie binnen de nationale elektriciteitsmix moet zo stijgen van ruim 15 procent nu naar een kwart van het totaal. De nieuwe centrales komen deels in de plaats van al bestaande kernreactoren in het Verenigd Koninkrijk die rond 2025 moeten worden vervangen wegens ouderdom.

Johnson maakte zijn plannen bekend via een donderdag gepubliceerde nieuwe overheidsstrategie om de Britse energieveiligheid te waarborgen. Centraal staat de wens om zoveel mogelijk stroom zelf op te wekken. “Dat zal onze afhankelijkheid verminderen van de schommelende internationale energieprijzen, die wij niet kunnen controleren”, zei de premier. Volgens de plannen moet het Verenigd Koninkrijk over acht jaar 95 procent van zijn stroom opwekken uit energiebronnen met een lage CO2-uitstoot.

Windmolens op zee

De presentatie van de nieuwe energiestrategie werd de afgelopen tijd meermaals uitgesteld, naar verluidt omdat minister van financiën Rishi Sunak zich zorgen maakte over de torenhoge kosten van de nieuwe nucleaire ambities van Johnson. Toch krijgt de premier nu zijn zin.

Ook de capaciteit van windenergie moet sneller worden uitgebreid: naar 50 gigawatt in 2050 – goed voor ruim twee keer de capaciteit aan kernenergie in dat jaar, ondanks alle nieuwe kerncentrales. Vooral op zee wil de regering-Johnson het eenvoudiger maken windmolens te bouwen. De tijd om daarvoor toestemming te krijgen, wil de regering terugschroeven van vier naar één jaar.

Maar voor (goedkopere) windparken op land maakt de regering het zichzelf juist moeilijker. Daar wil zij, onder druk van de rechterflank van Johnsons Conservatieve Partij, alleen nog op zoek naar plekken waar de lokale gemeenschap zulke windparken zelf verwelkomt, bijvoorbeeld in ruil voor korting op haar elektriciteitsrekening. Het is dus maar de vraag of Johnson zijn windambities waar kan maken. Harde garanties zijn er niet. De Britse capaciteit van zonne-energie moet in 2035 zelfs al vijf keer zo hoog liggen als nu. Maar daarover bestaat evenmin zekerheid.

Problemen door de oorlog in Oekraïne

Het gaat bovendien om plannen voor de langere termijn. De huidige hoge gasprijzen zullen er de komende twee jaar nog niet door dalen, waarschuwde minister van economische zaken Kwasi Kwarteng. “Maar we moeten ons als land nu al wapenen tegen toekomstige prijspieken, door sneller over te schakelen op schonere en goedkopere energie van eigen bodem.” Het Verenigd Koninkrijk is niet erg afhankelijk van Russisch gas, maar ondervindt wel degelijk problemen op zijn energiemarkt, als gevolg van de stijging van de mondiale gas- en olieprijzen door de oorlog in Oekraïne.

Toch kan ook het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog niet zonder fossiele brandstof. Het kost tijd om extra windmolenparken en nucleaire centrales te bouwen. Daarom wil de regering ook nieuwe vergunningen uitgeven voor olie- en gasboringen in de Noordzee. Minister Kwarteng: “De enige manier om onze energieonafhankelijkheid de komende tijd te waarborgen is door de capaciteit van hernieuwbare bronnen en kernenergie op te voeren, terwijl we onze productie in de Noordzee maximaliseren.”

Dat zal milieuorganisaties tegen de borst stuiten. Net als het feit dat de mogelijkheid tot schaliegaswinning via fracking binnen de nieuwe strategie nog altijd niet volledig is uitgesloten, en dat er weinig plannen lijken te bestaan om het energieverbruik van Britse huishoudens omlaag te brengen.

