Britse premier Boris Johnson ontkent aantijgingen dat hij onnodig veel coronadoden veroorzaakte

Hoe verweer je je tegen aantijgingen van een oud-vertrouweling, als je diezelfde vertrouweling jarenlang de hand boven het hoofd hebt gehouden? De Britse premier Boris Johnson moest donderdag de zware beschuldigingen van zijn oud-adviseur Dominic Cummings over zijn aanpak van de coronacrisis ontkrachten, maar zijn repliek was niet sterk genoeg om de ernstigste verdenkingen van zich af te werpen.

Woensdag werd Cummings aan de tand gevoeld door een parlementaire commissie over de aanpak van de coronacrisis. Het Verenigd Koninkrijk staat met bijna 128.000 coronadoden boven aan de Europese lijst. De kern van Cummings’ beschuldigingen luidt dat de ‘incapabele’ Johnson het coronavirus heeft onderschat, met als gevolg dat er “tienduizenden mensen zijn gestorven, die niet hoefden te sterven”.

Volgens Cummings was er geen plan om de ouderen te beschermen toen de corona-uitbraak begon. Mede daardoor overleden meer dan 42.000 ouderen in verzorgingstehuizen aan het virus.

Johnson onderschatte het virus en schermde volgens Cummings zelfs met het idee om zich op televisie met het coronavirus te laten inspuiten. “Echt compleet gestoord”, aldus Cummings.

Groepsimmuniteit

Het beleid van de Britse regering was volgens de ex-topadviseur aanvankelijk gericht op het bereiken van ‘groepsimmuniteit’. Door het virus te laten rondgaan onder de bevolking, zouden op den duur genoeg Britten besmet worden en antistoffen opbouwen, waarna het virus op natuurlijke wijze zou uitdoven.

Volgens Cummings ging de regering er daarbij van uit dat er in de eerste jaren geen vaccin zou zijn en dat een strenge lockdown zoals in Azië geen optie was in het liberale VK. Van deze controversiële strategie werd uiteindelijk afgestapt, toen duidelijk werd dat de hele gezondheidszorg zou instorten als er geen maatregelen kwamen.

De Britse regering ontkent – net als de Nederlandse, overigens – dat het bereiken van groepsimmuniteit ooit het doel was. Maar volgens Cummings ‘liegen’ Johnson en zijn minister van volksgezondheid Matt Hancock over het gevoerde beleid.

Bedenkelijke rol Cummings

Cummings heeft in deze affaire zelf ook een bedenkelijke rol gespeeld. Nieuwsmedium Politico onthulde woensdag dat het WhatsApp-gesprekken van Cummings heeft ingezien waaruit blijkt dat hij degene was die aan alle ministers de opdracht gaf om te ontkennen dat er ooit een strategie van ‘groepsimmuniteit’ is gevoerd.

Toen Johnson donderdag werd gevraagd of er tienduizenden Britten onnodig zijn overleden, zei hij: “Nee, ik denk het niet, maar natuurlijk was dit een ongelofelijk moeilijke reeks van besluiten, waarvan er geen een lichtvaardig is genomen”. Hij zei dat een aantal van Cummings’ beschuldigingen ‘niet overeenkomen met de realiteit’.

Minister Hancock ontkende in het parlement eveneens de aantijgingen en zei dat hij ‘altijd eerlijk is geweest tegen mensen, zowel publiekelijk als privé’. Hij zei dat hij bereid is om in het parlement de ‘ongefundeerde beschuldigingen’ te ontkrachten.

Lees ook:

Corona maakt van het VK het Verdeeld Koninkrijk

De ene na de andere regio in het Verenigd Koninkrijk volgt een eigen coronabeleid. Tot ergernis van de Britse premier