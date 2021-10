Britse politie ziet moord op Britse parlementariër David Amess als een terreurdaad

Het Conservatieve parlementslid Amess werd vrijdagmiddag doodgestoken in een kerk tijdens een spreekuur voor zijn kiezers in zijn kiesdistrict Leigh-on-Sea. Volgens ooggetuigen werd de 69-jarige politicus meermaals gestoken door een man met een mes. De politie laat weten dat een 25-jarige man is gearresteerd op verdenking van moord. Wat zijn motief is, is niet bekend.

De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de man alleen handelde en zoekt op dit moment niet naar medeplichtigen. “Maar het onderzoek naar de omstandigheden gaat verder”, aldus de verklaring. Op twee adressen in de buurt van Londen worden huiszoekingen verricht.

De aanval op Amess leidde in het Verenigd Koninkrijk tot een discussie over de beveiliging van parlementariërs. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft de politie opdracht gegeven om de veiligheidsmaatregelen rond parlementsleden nog eens tegen het licht te houden.

‘We willen niet in forten wonen’

Britse parlementariërs houden vaak openbare bijeenkomsten met kiezers in hun kiesdistricten. Politicus Chris Bryant van de linkse Labourpartij schreef in The Guardian dat het tijd is om serieus te gaan nadenken over hoe de beveiliging van parlementsleden geregeld moet worden.

“We willen niet in forten wonen. Maar ik wil ook geen collega’s meer kwijtraken door geweld”, schreef Bryant, die uitlegde dat hij het politieke klimaat de afgelopen twintig jaar heeft zien verharden. Dat komt volgens hem onder meer door de opkomst van sociale media. “Anonimiteit voedt intolerantie.”

Het was niet de eerste keer dat een Britse parlementariër is omgebracht. In aanloop naar het referendum over het Britse vertrek uit de EU zorgde de moord op Labourlid Jo Cox al voor geschokte reacties. Haar moordenaar, een rechts-extremist, schreeuwde onder meer “Brittannië eerst” toen hij Cox op straat aanviel.

De zus van Cox, Kim Leadbeater, is inmiddels zelf parlementslid en had al geschokt gereageerd op de dood van Amess. Ze zei volgens Britse media dat ze bang is en dat andere parlementariërs zich ook zo zullen voelen. “Dit is het risico dat we allemaal nemen.”

Hulpdiensten bij de kerk waar Amess werd neergestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen. Beeld AP

Boris Johnson: Hij was een van de aardigste politici

De moord heeft de Britse politiek flink opgeschrikt. Volgens premier en partijgenoot Boris Johnson was Amess “een van de aardigste, vriendelijkste en zachtmoedigste mensen in de Britse politiek”. Veel politici van alle partijen deelden vrijdag hun steunbetuigingen, maar ook hun zorgen. De voorzitter van het Lagerhuis, Lindsay Hoyle, vindt dat opnieuw gekeken moet worden of de veiligheid van de Britse politici voldoende bewaakt wordt. “In de komende dagen zullen we de veiligheid van parlementariërs moeten bespreken, ook de nodige maatregelen die genomen moeten worden”, liet hij vrijdag weten in een verklaring.

Na de moord op Jo Cox waren al nieuwe veiligheidsmaatregelen doorgevoerd. Zo werden alarmknoppen verschaft aan parlementariërs die zij konden indrukken mocht er tijdens een open spreekuur een noodsituatie ontstaan. Sommige politici kozen ervoor alleen nog kiezers te ontvangen die van tevoren een afspraak hadden gemaakt. Naar verwachting zal het Britse Lagerhuis maandag bijeen komen om Amess te herdenken en te bespreken of verdere maatregelen rondom de open spreekuren genomen moeten worden.

