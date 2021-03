Britse overheidsinstanties zijn helemaal niet racistisch, zegt overheidscommissie

De commissie was in juli vorig jaar ingesteld naar aanleiding van protesten onder de noemer ‘Black Lives Matter’, waarbij minderheidsgroepen aandacht vroegen voor tal van problemen waarmee zij kampen.

Zo hebben, net als in de Verenigde Staten, ook in het Verenigd Koninkrijk zwarte mensen vaker te maken met politiegeweld. Ze hebben ook minder goed betaalde banen en krijgen vaker gezondheidsproblemen, hebben vaker problemen met de overheid en merken dat ze regelmatig met wantrouwen worden bejegend. Talloze rapporten en onderzoeken, ook in het Verenigd Koninkrijk, hebben dat eerder al vastgesteld.

Volgens het nieuwste onderzoek heeft racisme er weinig mee te maken. Het Verenigd Koninkrijk, zo staat erin te lezen, is eigenlijk een lichtend voorbeeld voor landen waar de meerderheid van de mensen wit is.

Andere oorzaken

Zo halen mensen met een Afrikaanse, Indiase of Bengalese achtergrond inmiddels hogere cijfers op hun eindexamen dan de gemiddelde witte jongere. Het onderwijssucces, zo stelt het rapport, heeft in de afgelopen 50 jaar geleid tot een maatschappij waarin iedereen meer kansen heeft. Bovendien groeit het percentage mensen uit minderheidsgroepen dat arts of advocaat wordt en is het verschil in salaris tussen witte en zwarte mensen nog maar 2,6 procent.

De voorzitter van de commissie, onderwijsconsultant Tony Sewell, schreef in de inleiding van het rapport dat “er niet langer sprake is van een Engeland waar het systeem opzettelijk is opgezet tegen etnische minderheden. [...] Een deel van de ongelijkheid die wordt toegeschreven aan racisme, heeft in werkelijkheid een andere oorzaak.”

Zo ziet hij dat ook grote groepen witte mensen vastgekoekt blijven zitten in de onderste lagen van de samenleving. Sewell zegt al langer dat racisme in werkelijkheid minder wijdverbreid is dan het wordt gemaakt. Een van de conclusies in zijn rapport, dat veel organisaties zichzelf ten onrechte ‘institutioneel racistisch’ noemen, heeft hij al vaker verwoord. De kritiek op zijn rapport is dan ook dat hij de conclusies naar zijn mening heeft toegeschreven.

'Het is een pr-stunt’

De reacties waren niet mals. Professor Kehinde Andrews van de universiteit van Birmingham noemde het rapport tegen de BBC “volslagen nonsens, die tegen alle bestaand bewijs indruist. Het is een pr-stunt.”

Halima Begum, de directeur van de denktank Runnymede, een organisatie die zich inzet voor een multi-etnisch Groot-Brittannië, reageerde cynisch tegen verslaggevers. “Niet racistisch? Zeg dat maar tegen de jonge zwarte moeders, die vier keer zo vaak sterven in het kraambed als witte.”

De commissie, die voluit de ‘Commissie voor raciale en etnische ongelijkheden’ heette, wil nu dat de regering programma’s ontwikkelt voor witte en zwarte mensen. Ze stelt voor om schooldagen te verlengen, zodat kinderen meer kans krijgen hun sociale laag te ontgroeien. De commissie stelt ook voor dat bedrijven stoppen hun werknemers naar trainingen te sturen om ze af te helpen van hun onbewuste vooroordelen.

