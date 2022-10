Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng ontslagen, Jeremy Hunt volgt hem op

Premier Truss zal vrijdag nog een persconferentie geven waarin ze naar verluidt een ommezwaai zal aankondigen in de belastingplannen. Die plannen leidden afgelopen tijd tot grote onrust op de financiële markten vanwege zorgen over schade aan de Britse economie en de overheidsfinanciën. Direct na het ontslag leek die onrust verder toe te nemen: de wisselkoers van het pond ten opzichte van de dollar daalde verder.

De premier laat vlak na de bekendmaking van Kwartens ontslag bekend dat Jeremy Hunt hem opvolgt. Behalve Hunt werden ook de Conservatieve politici Nadhim Zahawi en Sajid Javid genoemd als kandidaten. Eerder was Hunt minister van buitenlandse zaken in het kabinet van Theresa May. Hij werd ontslagen door premier Boris Johnson, zodra die Downing Street 10 had betrokken.

Kortst zittende minister van financiën

Kwarteng had vrijdag een gesprek met Truss. Eerder deze week was hij nog in Washington om de vergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij te wonen, maar hij kwam vervroegd terug naar eigen land. Hij was nog geen zes weken minister van financiën. Daarmee is hij de kortst zittende minister van financiën in het Verenigd Koninkrijk sinds 1970.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 14 oktober 2022

Kwasi Kwarteng maakte op Twitter bekend zijn ontslag als minister in te dienen. Dat deed hij op verzoek van premier Liz Truss, schreef hij.

