Britse minister en Thatcher-fan die tekeergaat tegen ‘wokerati’ en immigratie

De Britse binnenlandminister Suella Braverman is zelf de dochter van migranten. Maar als het over immigratie gaat, schuwt zij de harde woorden niet.

Zo sprak de minister vorig jaar van een ‘invasie’ van bootmigranten, met ‘waarden die in strijd zijn met die van ons land’. Bovendien is Braverman de drijvende kracht achter het omstreden plan om asielzoekers enkele reis naar het Afrikaanse Rwanda te vliegen. “Ik zou het geweldig vinden om een voorpagina van The Telegraph te zien met een opstijgend vliegtuig dat naar Rwanda gaat”, zei ze in oktober in een interview met die krant. “Dat is mijn droom, dat is mijn obsessie.”

Ook op andere beladen terreinen, zoals het klimaat, stort Braverman zich geregeld met vuur in het debat. Zo weet ze de verkeerschaos vorig jaar in Londen door klimaatprotesten aan ‘Guardian-lezende, tofoe-etende wokerati.’

Soap

Sue-Ellen Cassiana Braverman, zoals ze voluit heet, werd vernoemd naar Sue Ellen uit de Amerikaanse soap ‘Dallas’, die populair was toen zij werd geboren. Ze kreeg politiek thuis met de paplepel ingegoten. Haar vader en moeder, Indiërs uit respectievelijk Kenia en Mauritius die in de jaren zestig naar het Verenigd Koninkrijk kwamen, waren beiden actief in de Conservatieve Partij.

Braverman (43) behoort tot de rechtervleugel van de Tories. Ze is voorstander van belastingverlagingen en deregulering, en bejubelt de zegeningen van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Haar idool is de vroegere premier Margaret Thatcher. Zelf hoopt ze ook ooit premier te worden.

Mensen die Braverman kennen, vertelden eerder aan Britse media dat ze in de persoonlijke omgang warm en vrijgevig is. Maar haar ideeën maken haar gehaat onder progressieven. En haar gekruide uitspraken over immigranten en minderheden veroorzaken ongemak op de traditionelere vleugel van de Tories.

“Bravermans eigen etnische afkomst heeft haar te lang beschermd tegen kritiek”, schreef Sayeeda Warsi, Conservatief lid van het Hogerhuis, laatst in een opiniestuk in The Guardian. “Zwarte en bruine mensen kunnen ook racistisch zijn.”

Liever privécursus dan boete

Braverman is nu in opspraak omdat ze vorig jaar blijkt te zijn betrapt op te hard rijden. Als sanctie kreeg ze toen de keuze tussen ofwel een rijvaardigheidscursus, ofwel een boete en drie strafpunten op haar rijbewijs. Uit vrees voor de gevolgen voor haar verzekering zou Braverman de voorkeur hebben gegeven aan de verkeerscursus. Zo’n cursus wordt doorgaans groepsgewijs gevolgd, maar volgens The Sunday Times zou Braverman haar positie hebben misbruikt om een privécursus te regelen, om te voorkomen dat haar overtreding bekend zou worden. Toen ambtenaren weigerden op haar verzoek in te gaan, betaalde ze alsnog de boete.

De rel is pijnlijk voor premier Rishi Sunak, die bij zijn aantreden in oktober een professionele, integere regering beloofde na alle turbulentie onder zijn voorgangers Liz Truss en Boris Johnson. De premier bekijkt momenteel met zijn ethisch adviseur of regels zijn overtreden en wat de eventuele consequenties moeten zijn.

Braverman bezwoer maandag in het Lagerhuis dat er niets onoorbaars is gebeurd. Volgens haar probeert de linkse oppositie van een mug een olifant te maken. “Ik ga door met mijn werk voor het Britse volk.”

