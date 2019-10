Britse Lagerhuis verwerpt alweer vervroegde verkiezingen

Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw geweigerd vervroegde verkiezingen goed te keuren. Premier Boris Johnson wilde dat die op 12 december gehouden zouden worden, maar hij kreeg te weinig steun. Veel parlementariërs onthielden zich van stemming.

Johnson ziet in vervroegde verkiezingen een manier om de impasse rond de brexit te doorbreken. Maar zijn Conservatieve Partij heeft vooralsnog geen meerderheid in het Lagerhuis. Daardoor was hij ook maandag weer afhankelijk van de steun van de oppositie, omdat twee derde van de parlementariërs moet instemmen met een stembusgang.

De premier had de steun nodig van 434 Lagerhuisleden, maar kwam daar niet bij in de buurt: 299 parlementariërs waren voor vervroegde verkiezingen, 70 stemden tegen. De rest onthield zich.

Het was al de derde keer dat Johnson er niet in slaagde om het Lagerhuis te laten instemmen met vervroegde verkiezingen. De grootste oppositiepartij Labour heeft in feite een veto over de kwestie. En Labour-leider Jeremy Corbyn is bang voor een stembusgang, omdat zijn partij die volgens de peilingen wel eens zou kunnen verliezen. Britse media meldden maandagavond dat Johnson vandaag met een andere procedure opnieuw zal proberen vervroegde verkiezingen voor elkaar te krijgen.

Intussen gingen de 27 EU-landen maandag geheel volgens de verwachting unaniem akkoord met een derde uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Voor het eerst stemt de deadline nu overeen met de datum die Londen had aangevraagd: 31 januari 2020, drie maanden verlenging dus.

Maar het kan ook eerder, voegde de EU daaraan toe. Als het Lagerhuis in november instemt met de nieuwe Brexit-deal die Johnson onlangs bereikte met de EU, dan treedt het Verenigd Koninkrijk op 1 december uit. Komt die parlementaire goedkeuring in december, dan wordt Nieuwjaarsdag de brexit-dag.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. Donald Tusk

Voor hun unanieme ‘ja’ op het Britse uitstelverzoek hoefden de 27 regeringsleiders deze keer niet naar Brussel te komen voor een extra top, zoals in april nog wel het geval was. Het akkoord is in Brussel bereikt op EU-ambassadeursniveau.

Vorige week was er al grotendeels overeenstemming over deze tussenstap, maar de Franse president Emmanuel Macron lag dwars. Macron wilde net als in april, bij het vorige uitstel-besluit, een veel kortere verlenging.

EU-breder was de eis dat de Britse regering eerst moest uitleggen waarvoor het derde uitstel zou dienen. Daardoor ontstond eind vorige week een impasse tussen Brussel en Londen. Want Johnson, die in zijn land streeft naar vervroegde verkiezingen, wilde eerst van de EU weten of het uitstel er zou komen en hoe lang het zou duren. De EU op haar beurt wilde juist eerst zekerheid hebben over de beoogde verkiezingsdatum voordat ze een knoop zou doorhakken.

Een andere, gênantere eis van Brussel is dat Johnson een (tijdelijke) Eurocommissaris moet voordragen voor het komende team van Ursula von der Leyen. Het verdrag vereist nu eenmaal dat landen dat moeten doen zo lang ze lid zijn van de EU. Eenzelfde soort situatie ontstond dit voorjaar, toen de Britse kiezers een bizarre gang naar de stembus moesten maken voor het Europees Parlement.

Voorheen ging Johnson ervan uit dat de brexit op 31 oktober een feit zou zijn, dus dat een Britse Eurocommissaris niet nodig was. Zo sloot ook zijn voorganger Theresa May deelname aan de Europese verkiezingen lange tijd uit.

De commissie-Von der Leyen zou komende vrijdag, 1 november, moeten aantreden, maar omdat de opvolger van Jean-Claude Juncker haar ploeg nog niet rond heeft, wordt dat op z’n vroegst 1 december. Dat zou betekenen dat een Britse Eurocommissaris nog maximaal twee maanden kantoor houdt in Brussel.

Algemeen wordt verwacht dat de huidige Britse Eurocommissaris Julian King nog even blijft zitten en dat hij de eerste commissaris zonder portefeuille wordt.