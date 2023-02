Britse Labourleider is klaar met radicaal-linkse vleugel van partij

Britse Labour-parlementariërs die niet mee willen in de gematigde linkse koers van partijleider Keir Starmer, kunnen beter uit de partij stappen. Die oproep deed Starmer woensdag in een open brief in de Britse krant The Times. ‘Niemand verplicht jullie te blijven’, stelde hij. Ook liet hij weten dat zijn voorganger, de uiterst linkse Jeremy Corbyn, niet meer verkiesbaar zal zijn namens Labour bij de volgende verkiezingen, over een kleine twee jaar.

Aanleiding voor deze ferme poging alle neuzen dezelfde kant op te krijgen binnen de grootste Britse oppositiepartij is een vernietigend rapport uit 2020 van de Britse Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC). De commissie oordeelde destijds dat sommige Joodse leden van Labour waren ‘geïntimideerd’. Ook hadden medewerkers van Corbyn, die tussen 2015 en 2020 partijleider was, zich in 23 gevallen met klachten over antisemitisme bemoeid. Binnen de partij bestond volgens de EHRC een cultuur die ‘in het beste geval niet genoeg deed om antisemitisme te voorkomen, en in het ergste geval kon worden gezien als eentje die het accepteerde’.

Actieplan

Labour kreeg twee jaar de tijd om een actieplan op te stellen voor de toekomst. Woensdag verleende de EHRC haar goedkeuring aan de door de partij voorgestelde maatregelen. Starmer benadrukte dat de veranderingen binnen zijn partij ‘permanent, fundamenteel en onherroepelijk’ zijn. Hij had Corbyn na publicatie van het rapport in 2020 al geschorst als parlementslid, omdat die had aangegeven de zorgen over het antisemitisme binnen de Labour-partij ‘op dramatische wijze overdreven’ te vinden.

Starmer hoopt met zijn krachtige woorden iedereen achter zich te krijgen in aanloop naar de volgende verkiezingen. Vooral aanhangers van Corbyn, uit de radicaal-linkse partijhoek, uiten nog regelmatig kritiek op hem. Zo zou Starmer volgens hen vaak een te rechtse toon aanslaan. Een veelgehoorde klacht is ook dat hij de stakingen van de afgelopen tijd niet met voldoende overgave steunt.

Winst ligt in het midden

Starmer kan zulke linkse rebellie slecht gebruiken. Hij wil zijn partij juist meer richting het politieke midden sturen. Want daar valt de meeste winst te behalen, na de politieke chaos die de Conservatieve regeringspartij gedurende 2022 creëerde. De val van premiers Boris Johnson én Liz Truss, plus een desastreuze, mislukte poging om de belastingen voor met name de rijken te verlagen, maakt dat veel zwevende, gematigde keizers eindelijk weer eens naar Labour neigen.

Zij moeten niet alsnog door uit de pas lopende linksbuitens van de partij worden afgeschrikt. ‘De Labour-partij is onherkenbaar veranderd ten opzichte van 2019', bezwoer Starmer woensdag daarom opnieuw. Vooralsnog werkt de tactiek. Begin deze week gaf 47 procent van de ondervraagde Britten in peilingen aan op Labour te willen stemmen en slechts 24 procent op de Conservatieve Partij. Labour leed met Corbyn aan het roer in 2019 juist haar grootste zetelverlies sinds 1935.

