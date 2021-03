Britse koningin bedroefd en bezorgd na interview Harry en Meghan

De Britse koningin Elizabeth heeft gereageerd op het spraakmakende interview van haar kleinzoon Harry en diens echtgenote Meghan op televisie. In een verklaring toont zij zich bedroefd over de uitdagingen waarmee het paar de laatste jaren is geconfronteerd. Ook laat ze weten dat de aangehaalde kwesties, zoals de aantijgingen van racisme, tot bezorgdheid stemmen.

Full statement from Buckingham Palace on behalf of The Queen pic.twitter.com/uZFZK2Dbpp — Chris Ship (@chrisshipitv) 9 maart 2021

Zondagavond schetsten de uitgetreden prins Harry en zijn vrouw Meghan in een interview door Oprah Winfrey op de Amerikaanse televisie niet alleen een beeld van een arrogante regentenklasse, maar ook van een instelling barstensvol diepgeworteld racisme. Dat interview is vanavond in Nederland om half negen te zien op Net 5.

Volgens de verklaring neemt de koninklijke familie de aantijgingen van het paar serieus en zal de familie die privé bespreken, hoewel sommige gebeurtenissen ‘anders herinnerd worden’.

