Britse Katie Hopkins ontduikt coronaregels, Australië zet haar op het vliegtuig naar huis

De controversiële Britse mediapersoonlijkheid Katie Hopkins is Australië uitgezet. Ze was daar omdat ze mee zou doen aan de tv-show Big Brother Australia. In een filmpje op Instagram vanuit een hotel in Sydney, waar ze in quarantaine was, zei ze dat ze op de loer zou liggen voor personeel dat eten zou komen brengen, zodat ze dat bij de deur naakt en zonder mondkapje aan zou kunnen nemen. Ze noemde lockdowns ‘de grootste hoax in de geschiedenis van de mensheid’. Ook droeg ze geen mondkapje op plekken waar dat wel had gemoeten.

Maandag meldde de Australische overheid dat Hopkins’ visum is ingetrokken en dat ze ontslagen was bij Big Brother. Ze is op het vliegtuig terug naar het Verenigd Koninkrijk gezet. Ministers weigeren vaak in te gaan op individuele zaken, maar bij de bekendmaking van de uitzetting zei de Australische minister van binnenlandse zaken, Karen Andrews, dat ze persoonlijk heel blij was dat Hopkins het land zou verlaten.

