Britse economie beleeft grootste krimp sinds 1709

De Britse economie werd afgelopen jaar hard geraakt door de lockdowns en de reisbeperkingen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Britse centrale bank verwacht dat de economie in het eerste kwartaal weer veel last zal hebben van de strikte lockdownmaatregelen en de verstoringen door de brexit.

De Bank of England hoopt dat begin 2022 de economie weer helemaal is hersteld van de crisis. Dat is wel afhankelijk van een soepel vaccinatieproces tegen het virus, aldus de centrale bank.

De groei is ingezet

In het vierde kwartaal van 2020 lag de omvang van de Britse economie 7,8 procent lager dan een jaar eerder. Wel was op kwartaalbasis sprake van een groei met 1 procent. In het derde kwartaal ging het om een groei met 16,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

“De cijfers van vandaag laten zien dat de economie een serieuze schok heeft gehad van de pandemie, die wereldwijd wordt gevoeld door landen”, zei de Britse minister van Financiën Rishi Sunak. “Er zijn wel enige positieve signalen te zien van de weerbaarheid van de economie in de winter, maar we weten dat de huidige lockdown een aanzienlijke impact blijft hebben op veel mensen en bedrijven.” Om de klap van de crisis te verzachten is de Britse overheid met omvangrijke steunmaatregelen voor de economie gekomen.

