Britse coronavariant is niet te stuiten: noodtoestand in Londen

Het zijn woorden die nadreunen: “De corona-situatie in Londen hebben we niet meer onder controle”, zei burgemeester Sadiq Khan. Volgens cijfers van het Britse bureau voor de statistiek is 1 op de 30 Londenaren op dit moment besmet met het virus, in sommige wijken is dat zelfs 1 op de 20.

Khan riep de noodtoestand uit voor de hoofdstad, omdat ziekenhuizen en ambulancediensten niet meer in staat zijn normale zorg te garanderen. “Het is een serieus risico dat, als de verspreiding van het virus niet vermindert, er straks geen ziekenhuisbedden meer beschikbaar zijn”, zei Khan.

Ook zijn er al meer dan honderd brandweermannen en -vrouwen ingezet om ambulances te rijden vanwege een tekort aan ambulancepersoneel. Het schrikbeeld dat straks niet iedereen meer geholpen kan worden, komt steeds dichterbij.

Londen is het epicentrum van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk, waar de nieuwe – Britse – variant van het virus in razend tempo rondwaart. Volgens experts is die 60 tot 70 procent besmettelijker dan de oudere variant van het virus, waardoor het langer zal duren voordat het effect van de deze week ingevoerde lockdown zichtbaar is.

Alleen naar buiten met een goede reden

Straten zijn verlaten, pubs zijn dichtgespijkerd en de metro’s zo goed als leeg. Het is onder de strenge maatregelen alleen nog toegestaan om buiten te komen als daar een gegronde reden voor is. De Londense politie houdt zelfs mensen staande om te informeren waarom ze buiten zijn. Zonder goede verklaring schrijven ze zo een boete uit van 200 pond, zo’n 220 euro.

Zorgpersoneel had graag gezien dat deze strenge maatregelen al vóór de kerstperiode waren ingevoerd. Toen al was duidelijk dat de nieuwe coronavariant voor zoveel besmettingen zorgde. En het lijkt erop dat in de kerstperiode toch veel Britten met hun families kerst zijn gaan vieren.

“Sinds de kerstdagen zijn er tienduizend nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen bij gekomen”, zei Simon Stevens, hoofd van de NHS. “Er liggen nu 50 procent meer coronapatiënten in onze ziekenhuizen dan tijdens de piek in april.”

Premier Johnson wachtte echter tot afgelopen week om over te gaan tot een nieuwe, volledige lockdown. De regering wilde eerst een completer beeld hebben van de situatie, alvorens wederom tot zeer draconische maatregelen over te gaan, zei hij. Al erkende Johnson dat de Britten nu voor ‘de zwaarste weken tot nu toe’ komen te staan in deze pandemie.

Moderna-vaccin komt als geroepen

Alleen het vaccin kan een einde maken aan de onophoudelijke stroom van patiënten. Het nieuws dat het Moderna-vaccin als derde bruikbare middel is goedgekeurd, kwam als geroepen. De premier heeft de hulp van het leger ingezet om vanaf volgende week zijn doel van twee miljoen vaccinaties per week te halen. Ook zijn er vanaf maandag 700 vaccinatielocaties in gebruik in het hele Verenigd Koninkrijk.

Johnson heeft de ambitie uitgesproken om te zorgen dat half februari iedereen boven de 70, iedereen in verpleegtehuizen en al het acute zorgpersoneel een eerste injectie heeft gekregen. Dat zijn in totaal 13,9 miljoen inentingen.

Maar als hij zijn vaccinatieambities niet kan waarmaken, heeft hij Johnson wat uit te leggen. Met een virus dat in de hoofdstad niet langer onder controle is en met een gezondheidszorg die bijna door zijn voegen zakt, wachten de Britten enkele zeer zware weken. En Boris Johnson in het bijzonder.

