Britse coronaheld Captain Tom (100) aan corona overleden

Daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19. De Britse koningin Elizabeth condoleerde de familie in een persoonlijke boodschap.

Captain Tom baarde vorig jaar opzien door rondjes in zijn tuin te lopen en zo geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april duizend pond op te halen, maar het was toen al 30 miljoen pond. Hij haalde uiteindelijk bijna 40 miljoen pond (45 miljoen euro) op.

Koningin Elizabeth sloeg hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel. De nationale held scoorde later nog een hit door het nummer You’ll Never Walk Alone te zingen.

Het nieuws dat Moore het coronavirus had opgelopen maakte veel los in zijn geboorteland. Het haalde de voorpagina’s van vrijwel alle kranten en ook premier Boris Johnson liet van zich horen. “U heeft het land geïnspireerd en ik weet dat we u allemaal een volledig herstel toewensen”, schreef hij op Twitter.

Lees ook:

Britse collectekampioen Tom Moore feestelijk geëerd op honderdste verjaardag

Een verjaardag is in coronatijd meestal behelpen, maar niet voor Tom Moore. Toen de Britse veteraan donderdag honderd werd, kreeg hij een feest zoals hij nog nooit had beleefd.