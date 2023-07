Britse Conservatieven lijden verpletterende verliezen bij tussentijdse verkiezingen

De Britse Conservatieve Partij heeft een probleem. Als dat na de enorme verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen in mei niet al duidelijk was, is er nu toch echt geen twijfel meer mogelijk. In drie kiesdistricten stonden donderdag tussentijdse verkiezingen op het programma. Alle drie waren al jaren in handen van de Conservatieven. Maar vrijdag bleek de regeringspartij er twee verpletterend te hebben verloren: een aan het linkse Labour, de andere aan de Liberale Democraten.

Het verlies is zeer pijnlijk voor de Conservatieven. Al was vooraf gevreesd dat misschien zelfs alle drie de kiesdistricten voor de Conservatieven verloren zou gaan. In die zin viel het dus gek genoeg nog mee. Zo probeerde de Conservatieve premier Rishi Sunak het tenminste te brengen. De uitslag liet volgens hem zien dat de nationale verkiezingen over anderhalf jaar ‘geen gelopen race’ zijn.

Boris Johnsons voormalige kiesdistrict

De premier klampte zich vast aan het ene, uiterst nipt door zijn partij behouden kiesdistrict: Uxbridge & South Ruislip. Dat is het voormalige kiesdistrict van Boris Johnson, de ex-premier die in 2019 een eclatante verkiezingsoverwinning in de wacht sleepte voor de Conservatieven, maar die daarna aan schandalen ten onder ging. Johnson veroorzaakte de tussentijdse verkiezingen door zijn parlementszetel op te geven na een kritisch rapport. Dat stelde dat hij als premier het parlement had voorgelogen. Johnson verliet daarop de politiek. In zijn kielzog vertrokken ook twee andere Conservatieven.

In het Verenigd Koninkrijk worden de 650 volksvertegenwoordigers niet via een landelijke kieslijst gekozen, zoals in Nederland, maar per kiesdistrict. Doordat de drie Conservatieve parlementsleden opstapten, moesten dus in hun districten tussentijds nieuwe afgevaardigden worden gekozen.

Dat Labour, tegen de verwachting in, niet wist te winnen in Uxbridge & South Ruislip, laat zien dat de oppositiepartij zich nog niet helemaal rijk kan rekenen. Al sprak Labour-leider Keir Starmer in Selby & Ainsty, waar zijn partij wel won, van ‘een historische overwinning’.

Niet te groen

Labour analyseerde vrijdag zelf razendsnel dat de oorzaak voor het tegenvallende resultaat in Uxbridge & South Ruislip, een voorstad van Londen, de schuld was van verkeerd gevallen beleid van Labour-burgemeester Sadiq Khan. Khan besloot onlangs om ook in veel voorsteden, net als in Londens centrum, vanaf augustus bovenmatig vervuilende auto’s te gaan weren.

Labour lijkt zich met die analyse enigszins te distantiëren van dit vergroeningsbeleid. Het past in een trend waarin de oppositiepartij steeds verder naar het politieke midden opschuift en vooral probeert zo weinig mogelijk kiezers met al te linkse plannen voor het hoofd te stoten. Zo hoopt zij optimaal te kunnen profiteren van de huidige impopulariteit van de Conservatieve Partij.

Lees ook:

Keir Starmer sleurt Labour naar het midden en ruikt de macht

Labourleider Keir Starmer zet de radicalen in zijn partij op een zijspoor en trekt de partij naar het midden. In de peilingen boekt hij er alvast groot succes mee. ‘Het publiek wil verandering, maar ook verantwoord gedrag.’