Britse collectekampioen Tom Moore feestelijk geëerd op honderdste verjaardag

Een verjaardag is in coronatijd meestal behelpen, maar niet voor Tom Moore. Toen de Britse veteraan donderdag honderd werd, kreeg hij een feest zoals hij nog nooit had beleefd. Achter zijn rollator loopt hij al weken rondjes door de tuin om geld op te halen voor de strijd tegen corona. De Britten wilden hem groots bedanken. Daarom vlogen er donderdagochtend twee historische vliegtuigen van de Royal Air Force boven zijn tuin en waren er felicitaties van koningin Elizabeth en premier Boris Johnson.

En daar bleef het niet bij. De koningin verleende Moore ook de eretitel ‘Colonel’. Hij ontving 140.000 ansichtkaarten van over de hele wereld. Er werd een hogesnelheidstrein naar hem vernoemd. En als trouwe cricketfan kreeg hij een uitnodiging om persoonlijk kennis te komen maken met de spelers uit het nationale team.

Het is dan ook niet niks wat Moore heeft gepresteerd. Op 6 april begon hij rondjes te lopen door zijn 25 meter lange tuin. Met honderd rondjes in tien dagen wilde hij ruim 1000 euro inzamelen voor de gezondheidszorg, maar het liep een stuk vlotter dan voorzien. Moore heeft inmiddels ruim 33 miljoen euro bij elkaar. Een Guinness-wereldrecord: nog nooit haalde één persoon zoveel op met wandelen.

Er sneuvelde nóg een record. Moore nam onlangs ‘You’ll Never Walk Alone’ op, samen met een koor van medisch personeel. Daarmee werd hij de oudste mens in Groot-Brittannië die ooit een nummer 1-hit scoorde. Alle opbrengsten gingen naar het goede doel.

In zijn tuin zat hij donderdagochtend ontroerd te kijken naar de vliegtuigen. “Echt geweldig”, zei hij. “Zoiets had ik nooit van mijn leven kunnen bedenken. Iedereen enorm bedankt, waar jullie ook zijn.”

