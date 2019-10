Brits parlement torpedeert beslissende stemming over brexitdeal

Het Britse Lagerhuis kwam voor de eerste keer in 37 jaar op een zaterdag bijeen. Om voldoende parlementariërs voor zijn brexit-deal te laten stemmen haalde Boris Johnson alles uit de kast. Maar het grootste struikelblok voor de premier bleek een amendement van parlementariër Oliver Letwin. Daar staat in dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring zal geven aan de brexitdeal als alle bijbehorende wetgeving is aangenomen door het parlement. Dat betekent in de praktijk dat Johnson de EU weer om uitstel van de brexit moet vragen. Johnson liet weten dat niet te zullen doen en de stemming over de brexitdeal zelf nu uit te stellen tot dinsdag.

Voorstanders van het Letwin-amendement wilden voorkomen dat brexit-hardliners een truc uithalen om toch zonder deal uit de EU te stappen. Die hardliners zouden zaterdag voor de deal kunnen stemmen, zodat geen brexituitstel gevraagd hoeft te worden. Dan hadden ze op een later punt alsnog tegen de implementatie van de brexitovereenkomst kunnen stemmen in het parlement, waardoor er alsnog een ‘harde’ brexit zou komen.

Door het uitstel tot (minimaal) dinsdag is het nog steeds onduidelijk of de brexit-deal zelf voldoende steun krijgt in het parlement. Volgens Britse media zou het hoe dan ook een dubbeltje op zijn kant zijn geworden. Johnson heeft niet alleen steun nodig van zijn eigen Conservatieve Partij, maar ook van Conservatieven die hij eerder uit de partij had gezet en van Labour-parlementariërs die ook vinden dat de brexit met deze deal nu maar uitgevoerd moet worden. Labour-leider Jeremy Corbyn is tegen de deal die Johnson met de EU heeft gemaakt en hij probeerde de afgelopen dagen juist te voorkomen dat zijn parlementariërs Johnsons afspraken met de EU zouden steunen.

Die afspraken bevatten niet alleen een vaststelling van het bedrag dat Groot-Brittannië nog moet betalen aan de EU, maar ook afspraken over de positie van Noord-Ierland. Door controles uit te voeren in havens en wateren tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië, wordt voorkomen dat er weer grensposten worden opgericht tussen Noord-Ierland en Ierland. Nieuwe grenscontroles op land zouden aanleiding kunnen zijn voor hernieuwd geweld in Noord-Ierland, waar tientallen jaren strijd is geweest tussen de pro-Britse protestanten en katholieken die zich los willen maken uit het Verenigd Koninkrijk. De controles op en langs zee moeten blijven gelden tot er definitieve afspraken zijn gemaakt over de nieuwe handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Hoe het nu verder gaat is niet duidelijk. Premier Johnson zei zaterdag dat hij hoe dan ook weigert de EU om uitstel te vragen. Daarmee zou hij volgens Corbyn en andere afgevaardigden echter de wet breken, want het parlement heeft de regering daartoe verplicht. Volgens Johnson is hij juist wettelijk verplicht zijn land per 31 oktober uit de EU te loodsen, met of zonder deal.

