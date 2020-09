Brits parlement schaart zich achter omstreden brexit-plannen Johnson

De concepttekst, die zelfs op bezwaren botste van de conservatieve meerderheid, werd goedgekeurd met 340 stemmen voor en 263 tegen. Het proces van goedkeuring door het parlement gaat volgende week voort. Eerder op de avond strandde een poging van Labour om de brexitwet van de regering-Johnson via een vroege stemming te blokkeren met 213 tegen 349 stemmen.

Veel oppositieleden en ook partijgenoten van Johnson zijn het niet eens met het huidige wetsontwerp. Zij vrezen voor de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk als het in strijd met het internationaal recht handelt door op het eerder gesloten verdrag met de Europese Unie terug te komen.

De wet zal nog vier dagen lang worden behandeld tot op detailniveau, waardoor zowel de inhoud als de geest van het voorstel nog kunnen veranderen. Johnsons partijgenoten die niets in het ontwerp zien, kunnen in een latere fase in het wetgevingsproces nog roet in het eten van de premier gooien.

Noord-Ierland

Premier Johnson staat vierkant achter het omstreden wetsvoorstel. Hij riep parlementariërs in het Lagerhuis maandag op zich achter de wet te scharen. De Internal Market Bill (Interne Markt Wet) is volgens Johnson weliswaar in strijd met het internationaal recht, maar bedoeld om de handel tussen verschillende delen van het koninkrijk in goede banen te leiden als EU-wetgeving straks niet meer van kracht is.

Johnson noemde de wet een ‘vangnet’ en ‘verzekeringspolis’ om de politieke en economische eenheid van het Verenigd Koninkrijk te bewaren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten. Met de wet kunnen Britse ministers maatregelen nemen om het vrije verkeer van goederen van en naar Noord-Ierland te garanderen.

De premier zei overigens wel dat het niet zijn wens is dat de wet wordt ingeroepen. Volgens hem kan een goed vrijhandelsakkoord met de EU snel worden gesloten, en dan hoeven de bevoegdheden waarin de wet voorziet niet meer worden ingezet.

