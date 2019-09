Brits parlement heeft nog één week om Johnson te stoppen

Het wordt erop of eronder voor het Britse parlement, deze week. De meerderheid wil weliswaar de EU uit, maar niet koste wat kost, terwijl dat nu juist de koers lijkt te zijn die premier Johnson vaart. Er rest precies één parlementaire week waarin voorkomen kan worden dat het land zich zonder afspraken met de EU in een ongewisse toekomst stort.

Johnson is van plan het parlement te schorsen tot halverwege oktober, naar hij zegt om zijn plannen goed op papier te zetten. Maar komende week, beginnend bij dinsdag, zullen de parlementariërs van het Lagerhuis en de Lords in het Hogerhuis nog bijeen komen. In die week, zo is het plan, willen ze voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU zonder akkoord verlaat.

Labour-parlementariër Keir Starmer onthulde gisteren op televisie het doel, dat alle oppositieleden en de aarzelende leden van de Conservatieven moet verenigen. Ze zijn het misschien oneens over hoe het precies verder moet, maar ze zijn het eens over één ding: een no-deal exit moet voorkomen worden. Dus willen ze wetgeving aannemen die dat illegaal maakt.

Nieuw brexit-uitstel

De details van het wetsvoorstel zijn nog niet bekend gemaakt, maar die zijn volgens Starmer ‘bijzonder eenvoudig’. In ieder geval moet de brexit-datum opnieuw worden verzet, zo maakte hij bekend. Of het plan lukt is de vraag: waar een normaal wetgevingstraject maanden vergt, zouden nu drie tot vier dagen moeten volstaan. En zelfs dan heeft Johnson nog mogelijkheden om zijn parlement te passeren. Hij kan als het plan half oktober in Brussel besproken zou moeten worden, zelf immers nog tegen nieuw uitstel stemmen.

In ieder geval is Johnson nog lang niet uitgespeeld, zo bleek gisteren in een interview met The Sunday Times. Daarin waarschuwde hij de parlementariërs van zijn eigen Conservatieve Partij dat zij op deze manier Labourleider Corbyn in het zadel helpen. “De keus is: kies je partij voor chaos of voor focus met de precisie van een laserstraal?”

Johnson maakte bekend dat hij volgende week in het parlement een serie investeringsvoorstellen in vooral sociaal beleid zal doen, van een omvang zoals die lang niet in het land is waargenomen. Bovendien ontvangt hij vandaag zeker twintig parlementsleden die van plan zijn om de oppositie te steunen. Hij zal ze stuk voor stuk proberen terug aan boord te krijgen. Of dat gelukt is, zal over een week bekend zijn.

