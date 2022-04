Brits leger ziet bewijs van aanvallen op Oekraïense burgers, dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

“We moeten Rusland nog meer onder druk zetten door middel van effectieve hulp aan de bevolking van Oekraïne in hun verdediging tegen Rusland, en druk uitoefenen door middel van sancties”, zei de Brits premier Boris Johnson tijdens een persbriefing na de bespreking met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Johnson bracht zaterdagmiddag een onverwacht bezoek aan Kiev. Vrijdag bezocht ook EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen de Oekraïense hoofdstad.

“Het is tijd om een volledig embargo op Russische energie op te leggen en de wapenleveringen aan ons op te voeren”, voegde Zelenski eraan toe. Hij meldde Johnson te hebben geïnformeerd over de lopende vredesbesprekingen met Rusland. Volgens de Oekraïense president moet elk vredesakkoord stevige veiligheidsgaranties bevatten voor Oekraïne. “We verwachten dat Londen een sleutelrol zal spelen in dit proces”, zei hij.

‘Ontmoeting tussen Zelenski en Poetin nog ver weg’

Oekraïne verwacht geen ontmoeting op korte termijn tussen president Zelenski en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. “Om te zeggen dat ze elkaar over een week, over twee weken zullen ontmoeten - nee, dat zal niet gebeuren”, zei een presidentieel adviseur zaterdag op de Oekraïense televisie.

Kiev bereidt zich nu voor op gevechten in de oostelijke Donbas-regio. Daarna zal Oekraïne ‘een sterkere onderhandelingspositie’ hebben voor een mogelijke presidentiële bijeenkomst, aldus de adviseur. Volgens hem betaalt het land een hoge prijs voor het blijven vasthouden aan veiligheidsgaranties. “Ja, het is zwaar, we verliezen elke dag mensen en infrastructuur. Maar Rusland moet zich ontdoen van zijn imperiale illusies.”

‘Rusland heeft het op burgers gemunt’

Na het wegtrekken van Russische troepen uit het noorden van Oekraïne is er volgens het Britse ministerie van defensie bewijs van het ‘onevenredig’ aanvallen van burgers. “Het vertrek van Rusland uit Noord-Oekraïne laat sporen achter van de onevenredige aanvallen op niet-strijders, waaronder de aanwezigheid van massagraven, het dodelijke gebruik van gijzelaars als menselijk schild en het ondermijnen van de civiele infrastructuur”, zegt het ministerie zaterdag in een update van de inlichtingendiensten.

Volgens de Britten hebben de Russen geïmproviseerde explosieven gebruikt om ‘slachtoffers te veroorzaken, het moreel te verlagen en de bewegingsvrijheid van Oekraïne te beperken’. Ook is de infrastructuur onder vuur genomen waarbij het risico groot was dat burgers geraakt zouden worden. Daarbij wijzen de inlichtingendiensten onder meer op een opslagplek voor salpeterzuur in de Roebizjne in de Oost-Oekraïense regio Loegansk.

Een tank met salpeterzuur raakte in Roebizjne beschadigd door beschietingen. Oekraïne houdt de Russen daarvoor verantwoordelijk, de pro-Russische separatisten in Loegansk geven de Oekraïense troepen de schuld van het chemische ongeval. Salpeterzuur kan dampen afgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid.

