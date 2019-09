Brits Lagerhuis blokkeert brexit zonder deal, Johnson wil nieuwe verkiezingen

In het voorstel staat dat premier Boris Johnson moet vragen om nieuw uitstel van de brexit als het hem niet tijdig lukt een deal rond te krijgen, tenzij het parlement toestemming geeft voor een brexit zonder deal. Daar is vooralsnog geen meerderheid voor.

Na de stemming zei Labour-parlementariër Hilary Benn dat “het Lagerhuis heeft gesproken”. Hij zei dat Johnson de verplichtingen moet nakomen die het Lagerhuis hem heeft opgelegd en dat hij moet gaan werken aan uitstel van de brexit om een no-dealbrexit te voorkomen.

De regering is fel tegen het wetsvoorstel, maar had niet genoeg steun in het parlement om een debat hierover te voorkomen. Premier Johnson zei vanavond tegen het Lagerhuis dat het aangenomen wetsvoorstel ervoor zorgt dat de onderhandelingen over een brexit zelfs nog jaren kunnen gaan duren. Hij vraagt het Lagerhuis daarom nieuwe verkiezingen uit te schrijven omdat het volgens hem voor de overheid onmogelijk is om nog te regeren.

‘We moeten wel handelen’

De nieuwe verkiezingen moeten volgens Johnson op 15 oktober plaatsvinden. Hij wil dat Groot-Brittannië uiterlijk 31 oktober uit de EU stapt, desnoods zonder een akkoord met Brussel.

Oud-minister van financiën Philip Hammond zei eerder vandaag dat hij het spijtig vindt dat het wetsvoorstel op tafel moest komen, maar dat er geen andere optie is. "We moeten wel handelen, want er is geen mandaat voor een brexit zonder deal. En die zal rampzalig zijn voor het Verenigd Koninkrijk", aldus de voormalige Conservatieve bewindsman.

Hillary Benn, parlementslid voor Labour, waarschuwde dat als Groot-Brittannië zonder een akkoord uit de EU stapt, dit het "begin van het einde zal zijn." Hij zei dat voor het land dan een periode van grotere onzekerheid aanbreekt.

Het voorstel moet nu ook nog aan het Hogerhuis, het House of Lords, worden voorgelegd. Daar komt de regering mogelijk nog met vertragingstactieken. De tijd dringt, want het parlement wordt volgende week geschorst tot midden oktober.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees ook:

Boris Johnson heeft alles in het brexit-schaakspel allang uitgedacht

Premier Boris Johnson zal zich niet zomaar neerleggen bij een parlementaire meerderheid tegen een no-dealbrexit. Hij heeft zijn tegenzet al klaar. Plus die daarna en daarna, en alle alternatieve zetten.