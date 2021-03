Brits koningshuis blijkt nog altijd het verkalkte instituut dat Diana vermorzelde

Het Britse koningshuis heeft een acuut imagoprobleem. Zondagavond schetsten de uitgetreden prins Harry en zijn vrouw Meghan in een interview op de Amerikaanse televisie niet alleen een beeld van een arrogante regentenklasse, maar ook van een instelling barstensvol diepgeworteld racisme.

Meghan Markle, de Amerikaanse actrice die in 2018 is getrouwd met prins Harry, had het op enig moment te kwaad. Het leven viel haar zo zwaar, dat ze vroeg of ze een psychiater mocht raadplegen. Nee, was het resolute antwoord, psychiaters zijn slecht voor je imago.

Het was niet eens het meest kille verhaal uit het eerste interview met het echtpaar sinds hun uittreden uit het koninklijk huis. Sinds kort heeft het stel compleet met het koningshuis gebroken. Iets anders konden ze eenvoudigweg niet, zo vertelden ze op televisie aan Oprah Winfrey. Het leven werd Meghan dusdanig onmogelijk gemaakt, dat ze serieus overwoog zich het leven te benemen. Het ergst was het toen ze zwanger was van haar eerste kind, de nu 10 maanden oude Archie.

Ze werden beschouwd als derderangs vorsten

Van het begin af aan was ze met een kwaadaardig soort onverschilligheid tegemoet getreden. Ja, ze was de echtgenote van prins Harry, maar tegenover haar veelvuldige publieke optredens stond geen vergoeding en evenmin immateriële steun. Haar kind, begreep ze, zou geen prinsentitel krijgen en daardoor ook geen beveiliging krijgen als hij over straat moest.

Met dat laatste stonden de Windsors technisch gezien in hun recht, want volgens oude Britse koningsregels heet alleen het kind of het kleinkind van de regerend vorst ‘prins’, en Archie werd een achterkleinkind. Maar de twee jongste kinderen van Harry’s broer William, die evenmin recht hadden op zo’n titel, kregen hem wel.

Zo groeide bij Meghan en Harry het besef dat ze werden beschouwd als derderangs vorsten. Dat werd nog erger toen iemand binnen de paleismuren – hij wil niet zeggen wie – openlijk vroeg welke huidskleur die baby zou hebben, en ‘hoe dat eruit zou zien’. Het was Harry snel duidelijk dat een donkere huidskleur als minderwaardig werd gezien.

Juist Meghan moest huilen, niet Kate

Daar kwamen de leugens, die in de boulevardbladen verschenen, nog bij. Die keer bijvoorbeeld dat werd geschreven dat Meghan haar schoonzus Kate Middleton aan het huilen zou hebben gemaakt. Het was juist andersom, vertelde Meghan nu aan Oprah. Zíj had moeten huilen. Kate had zich later nog uitgebreid verontschuldigd, maar nooit nam zij of iemand anders de moeite om het beeld naar buiten toe recht te zetten.

Net zo min volgde er een openlijk veroordelen van de sensatiepers toen die Meghan bekritiseerde om haar donkere huidskleur, terwijl politici in het Lagerhuis dat wel deden. Integendeel: toen er vorige week in The Times berichten verschenen over hoe Meghan de paleisstaf zou hebben getreiterd, werd er meteen een officieel onderzoek ingesteld. ‘Pesterij wordt niet geduld’, werd gezegd. Terwijl gisteren, na het relaas van Harry en Meghan zelf, de koninklijke familie zich in stilzwijgen hulde over het veronderstelde eigen racisme, ook toen de Labour-partij naar een onderzoek begon te vragen.

Of dat nog zou helpen, is de vraag. Het beeld van de Windsors als ijskoud instituut is al jaren geleden neergezet door Harry’s moeder Diana, die tijdens haar liefdeloze huwelijk met kroonprins Charles net zo min als Meghan werd gesteund door de rest van de koninklijke familie. Harry’s verloving en huwelijk met de Amerikaanse Meghan Markle werd in 2017 nog gezien als een teken dat de koninklijke familie was gemoderniseerd.

Harry vreesde voor herhaling

Maar Meghan, die bijna net zo populair was bij het volk als Diana, werd al snel uitgekotst. Harry's moeder Diana verongelukte toen Harry een tiener was. Uit vrees voor herhaling heeft hij nu bijna alle banden met de Windsors doorgesneden en leeft hij van het geld dat zijn moeder hem naliet.

Harry heeft er behalve zijn titels, zijn rijkdom en zijn beveiligers de relatie met zijn broer William en die met zijn vader Charles voor op het spel gezet. “Mijn broer en mijn vader zitten nog gevangen”, zei Harry, die als tweede zoon van prins Charles de zesde in de lijn van troonopvolgers is en zijn rol dus makkelijker kon neerleggen. “Zij hebben niet de keus om te vertrekken. Ik heb medelijden met ze.”

Binnenkort zal in Californië het tweede kind worden geboren, een dochter. Het interview is vanavond op de Nederlandse televisie te zien.

Lees ook:

Meghan en Harry overladen koningshuis met kritiek. ‘Karaktermoord gepleegd’

Na het interview dat Harry en Meghan zondagavond gaven aan Oprah Winfrey, is de vraag die de Britse gemoederen het meest bezighoudt of en hoe de Windsors zullen reageren op de slagregen van kritiek uit Californië.