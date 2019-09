Brits hooggerechtshof: schorsing parlement was onwettig

De uitspraak heeft tot gevolg dat het Lagerhuis en het Hogerhuis feitelijk niet ontbonden meer zijn. De voorzitter van het Britse parlement, John Bercow, heeft de leden van het Lagerhuis meteen bijeengeroepen na de unanieme uitspraak van de elf rechters.

Johnson had het parlement eind augustus naar huis gestuurd, in afwachting van de Queen's Speech. Dat mag een premier doen: een zogeheten prorogation wordt al zeker honderd jaar gebruikt in aanloop naar de Queen’s speech, de Britse troonrede. Alleen duurt een dergelijke opschorting van het parlement gemiddeld een week.

Nu was dat zes weken: waarna het parlement pas op 14 oktober weer bijeen zou mogen komen, slechts twee weken voor de voorgenomen brexit-datum.

Niet alleen door parlementsleden werd er hevig geprotesteerd tegen het besluit van Johnson, ook verschillende activisten kondigden aan naar de rechter te stappen. Een Schots gerechtshof weigerde eerder een stokje te steken voor de wekenlange schorsing van het Britse parlement: een rechter zou zich moeten onthouden van politieke besluiten.

Maar het Hooggerechtshof, het hoogste rechtsorgaan van Groot-Brittannië, oordeelt nu dus dat Boris Johnson het parlement niet naar huis had mogen sturen. Het noemt het ‘onwettig’ en ‘staat op zeer gespannen voet met de fundamenten van de democratie’. Het hof zegt dat de ‘prorogation’ wel degelijk het parlement heeft gehinderd in het uitvoeren van haar wetgevende taken.

Oppositie-leider Jeremy Corbyn, sprekend op het partijcongres van Labour eist dat Boris Johnson zich moet gaan beraden op zijn positie als premier.

