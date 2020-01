Brief zorgt voor verwarring over Amerikaanse terugtrekking uit Irak

De Amerikaanse generaal William Seeley, die de coalitietroepen in Irak leidt, heeft maandag voor grote verwarring gezorgd met een brief waarin stond dat het Amerikaanse leger zich klaar zou maken voor terugtrekking uit Irak. De brief was geadresseerd aan het ministerie van defensie in Bagdad, maar werd per abuis verstuurd en kwam per ongeluk in handen van de media, zo liet een andere Amerikaanse generaal, Mark Milley, dinsdag weten. Het zou gaan om een kladversie. Ook de Amerikaanse minister van defensie Mark Esper ontkende dat er een besluit is genomen over het terugrekken van Amerikaanse troepen uit Irak.

De brief volgde daags na een resolutie die door het Iraakse parlement werd aangenomen en waarmee de regering in Bagdad de Verenigde Staten en andere buitenlandse mogendheden oproept alle strijdkrachten uit het land terug te trekken. Extra verwarrend was dat de Iraakse premier Adel Abdul Mahdi dinsdag bevestigde dat hij inderdaad een brief had ontvangen over de terugtrekking van Amerikaanse troepen. Volgens de premier ontving hij een versie in het Engels en een in het Arabisch en waren beide brieven niet identiek. Mahdi heeft om opheldering gevraagd aan Washington.

Inmiddels zijn er ook landen die wél gehoor geven aan de Iraakse wens tot vertrek. Zo lieten de Duitse minister van defensie en buitenlandse zaken weten dat een deel van de Duitse troepen in Irak wordt verplaatst naar Jordanië en Koeweit. Volgens beide staatslieden blijft Berlijn in gesprek met de Iraakse regering over de inzet van Duitse militairen in het land. Duitsland heeft momenteel rond de 120 manschappen in Irak als onderdeel van de internationale coalitie tegen IS.

Frankrijk liet daarentegen dinsdag weten zijn troepen niet uit Irak terug te trekken. Reden voor het besluit is dat de strijd tegen IS nog altijd prioriteit is voor Parijs, aldus het Élysée. Wel wordt de beveiliging van de 160 Franse militairen in Irak aangescherpt.

Op zijn beurt nam de regering in Teheran dinsdag een wetsvoorstel aan waarmee het alle Amerikaanse strijdkrachten en werknemers van het Pentagon tot terroristen verklaart. Ook ziet Iran alle hulp aan de Amerikaanse strijdkrachten als een ‘terroristische daad.’ Teheran beloofde wederom de dood van generaal Qassem Soleimani, die vrijdag omkwam door een Amerikaanse drone-aanval, te wreken.

Eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump 52 Iraanse doelen te hebben geselecteerd die bij een dergelijke vergelding aangevallen kunnen worden. Het Pentagon nam dinsdag afstand van die uitspraak en liet weten geen plannen te hebben om cultureel erfgoed in het land aan te vallen. Minister Esper zei dat het Amerikaanse leger zal opereren ‘volgens de wetten van gewapende conflicten’. Iran zei na het dreigement van Trump dertien wraakscenario’s klaar te hebben liggen, waarvan de minst erge nog steeds een ‘historische nachtmerrie’ zou zijn voor de VS.

