Brexit-overleg strompelt naar de volgende deadline

‘En daar zoeft de zoveelste brexit-deadline voorbij’, kopte deze krant op 15 oktober. Zondag, bijna twee maanden later en achttien dagen voor de échte, konden we er weer eentje aan het telraam toevoegen. De onderhandelingen gaan door, maakte voorzitter Ursula von der Leyen aan het begin van de middag bekend, na een ‘constructief en nuttig’ telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson.

“Ondanks de uitputting na bijna een jaar van onderhandelingen, en ondanks het feit dat deadlines keer op keer zijn gemist, vinden we het verantwoordelijk op dit moment om die stap extra te zetten”, aldus Von der Leyen, die haar gezamenlijke verklaring met Johnson voorlas.

“Waar leven is, is hoop”, zei Johnson in Londen, waarmee hij onbewust de letterlijke betekenis van het woord ‘deadline’ het inmiddels vertrouwde brexitgewicht meegaf.

Geen nieuw evaluatiemoment

Woensdagavond, na haar naar verluidt desastreus verlopen werkdiner met Johnson in Brussel, had de commissievoorzitter nog aangekondigd dat deze zondag een knoop zou worden doorgehakt, maar nu echt. Het heeft weer niet zo mogen zijn. Dit keer noemde Von der Leyen geen nieuw evaluatiemoment.

De onderhandelingsteams blijven met elkaar praten, in Brussel. Dat hebben ze ook de afgelopen dagen (en vaak nachten) gedaan. Uit de wandelgangen komen geluiden van gestage vooruitgang, maar echte doorbraken op de bekende drie hoofdonderwerpen (eerlijke concurrentie, toezicht op gemaakte afspraken, visserij) zijn niet gemeld.

“We hebben onze onderhandelaars opdracht gegeven de gesprekken voort te zetten en te bekijken of een akkoord zelfs in dit late stadium nog kan worden bereikt”, aldus Von der Leyen.

Elke strohalm

Over minder dan drie weken is het zover: dan volgt hoe dan ook een harde economische brexit. De vraag is echter nog steeds of die met of zonder handelsakkoord zal geschieden.

Al bijna twee weken overheerst aan beide kanten van het Kanaal het gevoel dat een no-dealscenario onvermijdelijk is. Rampenplannen zijn van de plank gehaald, crisiscomités vegen hun agenda’s leeg. Maar zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie blijft weigeren zich daarbij neer te leggen, gezien de enorme belangen en de rampzalige economische schade die zou voortvloeien uit het mislukken van het overleg. Ook wil geen van beide partijen daarvan de schuld krijgen door als eerste van het overleg weg te lopen.

De meeste EU-leiders klampen zich vast aan elke strohalm, ook die van zondag. “Elke kans om alsnog overeenstemming te bereiken, is zeer welkom”, zei de Duitse bondskanselier Merkel. Maar er waren ook uitingen van frustratie. “Hoe kunnen burgers en bedrijven achttien dagen voor het einde van de overgangsperiode aan deze onzekerheid worden blootgesteld?”, vroeg de Duitse sociaal-democratische Europarlementariër Bernd Lange zich af, voorzitter van de parlementscommissie internationale handel.

Militair tromgeroffel

Intussen trekt het oorlogszuchtige gedeelte van de Britse pers alle registers open om zich voor te bereiden op een open conflict met het continent. Zo zouden Britse oorlogsschepen klaarstaan om Franse vissers vanaf 1 januari uit de Britse wateren te verjagen. Dat alleen de Fransen worden genoemd, komt doordat zij door brexiteers als grootste dwarsliggers worden gezien bij EU-concessies aan Londen. Het Britse ministerie van defensie bevestigde dat vier patrouilleschepen kunnen worden ingezet ter afscherming van de visgronden.

Op de Franse radio reageerde ‘EU-president’ Charles Michel laconiek op dergelijk militair tromgeroffel. “Ik ga niet zeggen, zoals Donald Trump, dat onze boten groter zijn dan de hunne, omdat ik serieus probeer te blijven. Aan Europese kant blijven we rustig.”

Johnson ziet ‘no deal’ nog altijd als meest waarschijnlijk De Britse premier denkt nog altijd dat er een grote kans is dat er geen handelsakkoord komt met de Europese Unie. Dat zei hij na overleg met zijn kabinet. Johnson liet weten dat de verschillen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op enkele belangrijke onderwerpen nog altijd aanzienlijk zijn. Zijn land moet zich daarom “met veel zelfvertrouwen voorbereiden op een no deal”.

