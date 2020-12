Brexit-overleg onder hoogspanning zondag hervat in Brussel

De onderhandelingen waren vrijdagavond in Londen afgebroken omdat de meningsverschillen te groot bleven. Het gesprek tussen Von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson moest een uitweg bieden.

“Hoewel we de ernst van deze verschillen erkennen, zijn we overeengekomen dat onze onderhandelingsteams een nieuwe poging moeten wagen om te bekijken of deze kunnen worden opgelost”, aldus een korte gezamenlijke verklaring van de commissievoorzitter en de Britse premier.

Maandagavond hebben de twee opnieuw contact met elkaar.

Drie grote struikelblokken

Ook na weken van intensieve onderhandelingen blijven drie grote struikelblokken een akkoord in de weg staan: eerlijke concurrentie, toezicht op de gemaakte afspraken en visserij. Die eerste twee wegen verreweg het zwaarst, maar uitgerekend het visserij-vraagstuk (van relatief gering belang, economisch gezien) bleek de afgelopen dagen de sfeer het slechtst te beïnvloeden.

Met name Frankrijk liet blijken dat het geen genoegen zal nemen met een akkoord dat zijn vissers te veel schade zou berokkenen. Maar in principe kan elk EU-land dat zich op welk punt dan ook tekort gedaan voelt, een akkoord tegenhouden.

Op 1 januari vertrekt het Verenigd Koninkrijk uit de interne EU-markt en de Europese douane-unie. Als er geen afspraken worden gemaakt over een nieuwe handelsrelatie, dreigen van de ene op de andere dag chaotische toestanden te ontstaan.

