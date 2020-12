Brexit-onderhandelaars geven niet op, al is de verleiding groot

Is dit echt de laatste poging? Of toch weer de voor-voorlaatste? Hoe dan ook, elk uur, elke minuut begint nu te tellen in de brexit-onderhandelingen, die zondag zijn hervat in Brussel. Vrijdagavond waren ze in Londen ‘gepauzeerd’ omdat de meningsverschillen te groot bleven. Hoofdonderhandelaars Michel Barnier (EU) en David Frost (Verenigd Koninkrijk) leken de hoop te verliezen en vroegen hun bazen om sturing.

EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson telefoneerden zaterdag ruim een uur met elkaar. De verleiding om de stekker er definitief uit te trekken zal aan beide kanten groot zijn geweest. Maar ze gaven Barnier en Frost toch de ‘instructie’ om elkaar de volgende dag weer op te zoeken en te blijven streven naar een akkoord, 25 dagen voordat het VK definitief de deur van de interne EU-markt achter zich dicht trekt.

‘We zien wel’

Veel enthousiasme straalden de onderhandelaars niet uit na die dienstopdracht. “We zien wel wat er gebeurt”, zei Frost na aankomst met de trein in Brussel. “We zullen zien of er een weg voorwaarts is”, had Barnier zaterdagavond al getwitterd.

De Fransman zal maandag vroeg de 27 EU-ambassadeurs bijpraten. Nu de intensiteit van de onderhandelingen met de dag toeneemt, snakken de EU-landen naar de laatste informatie. Niemand heeft behoefte aan een akkoord dat misschien voor de poorten van de hel wordt weggesleept, maar dat slechter blijkt uit te pakken dan een no-deal-brexit, al is het maar voor één land.

Von der Leyen en Johnson hebben afgesproken dat ze maandagavond opnieuw met elkaar bellen om een nieuwe afweging te maken.

De knelpunten blijven dezelfde

Het begint eentonig te worden, maar de drie grootste knelpunten in het overleg blijven dezelfde: eerlijke concurrentie, toezicht op de afspraken en visserij. Die eerste twee wegen verreweg het zwaarst, maar uitgerekend het visserij-vraagstuk (van relatief gering belang, economisch gezien) bleek de afgelopen dagen de sfeer het slechtst te beïnvloeden.

Niettemin zouden de twee partijen elkaar op visserijgebied zijn genaderd en zou dit niet het voornaamste struikelblok zijn, aldus een ingewijde zondag. Van Britse kant kwam de beschuldiging dat de EU nieuwe visserij-eisen op tafel had gelegd (‘belachelijke’ bovendien, aldus milieuminister George Eustice), maar dat werd van EU-zijde met klem tegengesproken.

Intussen meldde de Britse zondagskrant The Observer dat de regering militaire transportvliegtuigen wil inzetten om tientallen miljoenen Covid-19-vaccins vanuit productieland België naar het VK te brengen: een heuse luchtbrug dus, rekening houdend met opstoppingen aan de grens als de economische brexit straks een feit is. Dat soort oponthoud wordt zo goed als onvermijdelijk, zelfs als er nog een (mager) handelsakkoord uit het vuur wordt gesleept.

