Brexit-intimidaties in Noord-Ierland: douanepersoneel zit noodgedwongen thuis

In een sfeer van dreiging en intimidaties hebben douaneautoriteiten in de Noord-Ierse zeehavens Belfast en Larne hun activiteiten tijdelijk gestaakt. Medewerkers van de Europese Commissie, die daar toezien op naleving van de brexitafspraken, zijn dinsdag uit voorzorg thuis gebleven. Dat geldt ook voor de Noord-Ierse medewerkers van het ministerie van landbouw die toezien op de controles op dierlijke producten.

De intimidaties zijn hoogstwaarschijnlijk het werk van fanatieke Noord-Ierse unionisten, die zich verzetten tegen de nieuwe handelsgrens in de Ierse Zee, tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Die ligt daar sinds 1 januari.

Verscheidene kantoren in de havens zijn beklad met graffiti-teksten, zoals ‘al het grenspersoneel is een doelwit’, ‘geen Ierse Zeegrens’ of ‘R.I.P. GFA’ (waarbij GFA staat voor het Goede Vrijdagakkoord dat in 1998 een einde maakte aan het decennialange sektarische geweld in Noord-Ierland). Ook zijn verdachte en intimiderende activiteiten gemeld, zoals het noteren van kentekenplaten.

Sinds 1 januari worden transporten van met name dierlijke producten tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk gecontroleerd. Noord-Ierland heeft in het eerste brexit-akkoord, van oktober 2019, een speciale status gekregen. Het staat met een been nog in de EU-douaneunie en met het andere in de interne Britse markt. Die constructie was nodig om een heroprichting van de gehate landsgrens met EU-lidstaat Ierland te voorkomen.

‘Sinister en lelijk’

Pas toen vorige maand de nadelige effecten van die handelsgrens in de Ierse Zee zichtbaar werden – sommige Noord-Ierse winkels kampen met bevoorradingsproblemen – begonnen lokale gemeenschappen aldaar zich te roeren. De Britse eenheid is heilig voor de Noord-Ierse unionisten. Al van meet af aan verzetten ze zich tegen elke afspraak met de EU die de politieke en economische banden met het Britse ‘vasteland’ in gevaar brengt. Nu pas, ruim een jaar nadat het terugtrekkingsakkoord werd gesloten, escaleert de onvrede daarover.

“We veroordelen elke dreiging met geweld tegen havenfunctionarissen of wie dan ook in Noord-Ierland zeer krachtig”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. “Onze prioriteit ligt bij de veiligheid van onze mensen. Zij doen simpelweg hun taak en zijn het terugtrekkingsakkoord aan het uitvoeren.”

De Ierse premier Micheál Martin noemde de intimidaties in Belfast en Larne ‘sinister en lelijk’.

Woensdag is de kwestie onderwerp van spoedoverleg tussen Eurocommissaris Sefcovic, de Britse minister Gove, de Noord-Ierse eerste minister Foster en haar vice-eerste minister O’Neill.

