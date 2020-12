Brexit-akkoord lijkt nabij, maar niets is zeker

In Brussel en Londen gonst het van de geruchten over een nabij brexit-akkoord, mogelijk vanavond al. Maar bevestigd is er nog niets. Het enige dat zeker is, is dat de EU-ambassadeurs van de 27 lidstaten paraat moeten staan voor een vergadering vlak voor Kerstmis - morgen dus - voor het geval er inderdaad een deal ligt. In een normaal jaar zijn zij rond deze datum allang met kerstvakantie.

Mocht er inderdaad een overeenkomst zijn, dan zou een chaotische no-dealbrexit op het nippertje (een week voor het nieuwe jaar begint) worden voorkomen. De drang om iedereen nog vóór kerstavond te verlossen van de tergende onzekerheid is groot. “De lucht is zwanger van verwachting maar we zijn er nog niet”, zo nuanceerde een EU-diplomaat de berichten over het optimisme.

Die kwamen vooral van het Britse persbureau Reuters. Dat beriep zich op een andere diplomaat, die gezegd zou hebben dat alle 27 EU-landen opdracht hebben gekregen van de Europese Commissie om zich voor te bereiden op voorlopige invoering van de afspraken per 1 januari. Die voorlopigheid is onvermijdelijk omdat het Europees Parlement geen tijd heeft om de honderden pagina’s van het beoogde akkoord te beoordelen en goed te keuren. Het Europees Parlement is vooralsnog de enige volksvertegenwoordiging die een brexit-deal moet ratificeren.

Reuters citeert ook een andere EU-functionaris, die zegt dat ‘het nog steeds alle kanten op kan gaan’.

De moeilijkste onderwerpen blijven eerlijke concurrentie en visserij. Die sector is economisch gezien relatief onbelangrijk in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, maar de politieke symboolwaarde ervan is de laatste weken enorm groot geworden.

Lees ook:

Wanhoop en verwarring: de ‘splendid isolation’ bevalt de Britten dit keer niet

De Britten ontwaakten maandag in een land dat aan alle kanten verloren leek te hebben: de strijd tegen het coronavirus in de eerste plaats, maar ook die tegen de EU. Want die liet de Britten volstrekt in de steek nu het land kampt met een nieuwe variant van het coronavirus.