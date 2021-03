Bretonse variant zou moeilijker te testen zijn

In Bretagne is een variant van het coronavirus opgedoken die onzichtbaar blijft in testen. Dat bleek afgelopen weekend bij een groep van 79 patiënten die na een uitbraak begin deze maand waren opgenomen in een ziekenhuis in Lannion. Bij een tiental was de PCR-test negatief uitgevallen, hoewel ze duidelijk de symptomen van Covid-19 hadden. De Bretonse gezondheidsdienst maakte maandag bekend dat in ieder geval acht van hen besmet waren met een variant van het virus waar de PCR-test geen grip op had.

De variant kwam pas aan het licht bij een analyse van longslijm van de patiënten. De Franse onderzoekers zagen dat het virus negen nieuwe mutaties bezat. Sommige hebben iets te maken met het spike-eiwit waarmee het coronavirus zich toegang tot cellen verschaft. Maar niet allemaal. De Fransen kunnen niet zien of de mutaties het virus besmettelijker of ziekmakender hebben gemaakt.

Aanvankelijk leek het erop dat de mutaties de oorzaak van het falen van de PCR-test waren. De test herkent het virus aan stukjes van de genetische code, als een soort vingerafdruk. Wellicht hadden de mutaties deze vingerafdrukken weggewerkt of afgeplakt.

Het RIVM houdt het er echter op dat niet de test faalt, maar dat het misgaat bij het afnemen van neusslijm. De Bretonse variant lijkt zich veel dieper in de neus te nestelen waardoor de wattenstaafjes er vaak niet bij komen. Dat heeft ook een voordeel: een virus dat zich niet met een staafje laat grijpen, heeft ook meer moeite zich te verspreiden.

Volgens het RIVM is deze variant nog niet in Nederland waargenomen.

Lees ook:

De jacht op de varianten

Het coronavirus muteert voortdurend en de nieuwe varianten bereiken ook Nederland. Hebben we daar zicht op en hoe bedreigend zijn ze?