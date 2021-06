Braziliaanse vrouwen boos op overheid na advies zwangerschap uit te stellen: ‘Bestrijd liever de pandemie’

Isabella Pedroso (37) is boos. Het Braziliaanse ministerie van volksgezondheid adviseert vrouwen tijdens de coronapandemie maar liever niet zwanger te worden. Maar dat is de wereld op zijn kop, vindt Pedroso: “In plaats van zo’n advies, heb ik liever dat de overheid de pandemie goed bestrijdt. Nu wordt de verantwoordelijkheid bij ons gelegd, terwijl de overheid moet zorgen dat de omstandigheden goed zijn om een kind te krijgen!”

Zwangere vrouwen de mogelijkheid geven thuis te blijven door ze financiële steun te geven en ze vaccineren, dát zijn volgens Pedroso de oplossingen. Maar terwijl Brazilië inmiddels meer dan 460.000 coronadoden telt en de derde golf in zicht is, verloopt de vaccinatie traag en stokt het inenten regelmatig omdat de vaccins op zijn. Zwangeren krijgen geen voorrang, tenzij ze een onderliggende kwaal hebben.

En dat terwijl er veel aanwijzingen zijn dat Braziliaanse vrouwen in verwachting extra risico lopen door corona. Volgens het Feministische Netwerk voor Gynaecologie en Kraamzorg in het land zijn acht van de tien zwangere vrouwen die aan covid overlijden in de wereld Braziliaans. In 2020 overleden 453 zwangeren in Brazilië, in het eerste kwartaal van 2021 al 362.

Pedroso is thuis gebleven vanaf het moment dat ze wist dat ze zwanger was. “Ik was heel bang om besmet te raken. Ik ben echt de deur niet uit gegaan en mijn man en dochter van zestien ook niet.”

Slechte toegang tot voorbehoedsmiddelen

Als je zegt ‘stel de zwangerschap uit’ dan heb je het tegen een bepaalde klasse vrouwen, die in staat is om te plannen, zegt sociologe Letícia Marteleto. In Brazilië is 55 procent van de zwangerschappen niet gepland. Vooral arme vrouwen hebben slechte toegang tot voorbehoedsmiddelen, of hun partner weigert een condoom te gebruiken.

Tijdens de pandemie is dat alleen maar erger geworden, aldus Marteleto, die vanuit de Universiteit van Texas in de Verenigde Staten onderzoek doet naar vruchtbaarheid en het gebruik van voorbehoedsmiddelen bij Braziliaanse vrouwen. “De ziekenhuizen richten zich helemaal op covid en daardoor raken andere behandelingen in de verdrukking. Het is veel moeilijker geworden om naar een arts te gaan en te praten over anticonceptie.”

Om die reden is de bevalling ook een punt van zorg. De kans op besmetting is vooral groot in de openbare ziekenhuizen, waar de gezondheidszorg gratis is en meerdere vrouwen met hun pasgeboren kind in één kamer liggen. Isabella Pedroso: “Ik was heel bang voor de bevalling, maar zowel mijn zoontje als ik zijn onbesmet het ziekenhuis weer uitgekomen. Nu blijven we weer tot eind juni thuis om het risico zo klein mogelijk te houden.”

Niet alleen zwangere vrouwen lopen extra gevaar in Brazilië, ook kinderen en vooral zuigelingen vormen een risicogroep. Meer dan tweeduizend kinderen jonger dan negen jaar zijn in Brazilië aan corona overleden, volgens medische statistieken.

‘De houding van vrouwen is veranderd’

Doula’s (vrouwen die ondersteuning bieden bij de zwangerschap) Gisele Muniz en Carol Koplin zien geen daling in de bereidheid om zwanger te worden. Hun agenda’s zijn net zo vol als voor de pandemie. Koplin: “In het begin van de pandemie zag je nog wel dat mensen bang waren en dat ze de zwangerschap uitstelden, maar sinds het najaar zie ik dat de houding van de mensen verandert, zeker bij oudere vrouwen, die zich uitstel veel slechter kunnen veroorloven.”

Onderzoeker Marteleto ziet één uitzondering: Braziliaanse vrouwen die met het zikavirus in aanraking zijn geweest in 2016 en 2017 zijn banger voor covid dan andere vrouwen. Een van de gevolgen van zika is dat de baby’s geboren worden met een te klein hoofd, in de medische wereld microcefalie genoemd. Marteleto: “We zien in ons onderzoek dat die vrouwen banger zijn voor covid, omdat iedereen dat kan krijgen en ernstige verschijnselen kan hebben”.

Zij en haar team interviewden tussen mei en oktober 2020 vierduizend vrouwen tussen 18 en 34 jaar in de deelstaat Pernambuco in het noordoosten van Brazilië, waar zika het hardst toesloeg. “De meerderheid wilde zwangerschap uitstellen of helemaal afzien van het hebben van meer kinderen.”

Maar, benadrukt de onderzoeker, er is een duidelijk verschil tussen intenties en wat er werkelijk gebeurt. Dat bewijst het hoge aantal ongeplande zwangerschappen van 55 procent. “In de tweede fase van ons onderzoek, dit jaar, hopen we daar antwoord op te geven en hopen we er ook zicht op te krijgen of het vruchtbaarheidscijfer in Brazilië sinds het uitbreken van de pandemie is gedaald.”

