Braziliaanse minister: Bolsonaro accepteert verkiezingsuitslag

Volgens Faria geeft de verslagen president later op dinsdag een toespraak waarin hij zijn verlies accepteert, schrijft persbureau Reuters. Hoe laat die toespraak zal zijn, maakte hij niet bekend. Voor de toespraak zal Bolsonaro spreken met het Braziliaanse hooggerechtshof, zei de communicatieminister.

Met een krappe 50,9 procent won de sociaaldemocraat Luiz Inácio Lula da Silva zondag van de huidige radicaal-rechtse premier Jair Bolsonaro, die 49,1 procent van de stemmen kreeg. Zondagavond laat verklaarde het nationale verkiezingsbureau Lula officieel als de gekozen president.

Sindsdien hield Bolsonaro zich stil en bleven er twijfels of hij de uitslag zou accepteren. In aanloop naar de stembusgang had de politicus namelijk verklaard dat hij uitsluitend door verkiezingsfraude zou kunnen verliezen. Maandagochtend half tien vertrok hij vanuit zijn presidentiële paleis naar het centrale overheidspaleis, om daar achter gesloten deuren zes uur lang te overleggen.

Aanhang Bolsonaro blokkeert wegen

Een deel van Bolsonaro’s aanhang weigerde direct de verkiezingsuitslag te accepteren. In zeker zeven deelstaten in Brazilië blokkeerden vrachtwagenchauffeurs uit protest belangrijke snelwegen, gehuld in gele kleding en wapperend met groen-gele vlaggen. “We zijn het niet eens met de verkiezingsuitslag en we zijn bereid om hier te blijven”, zei de 55-jarige vrachtwagenchauffeur Geraldo Carvalho tegen The New York Times.

De aanhangers wantrouwen de stemmachines die Brazilië gebruikt om de stemmen te tellen, omdat ze fraudegevoelig zouden zijn. Om die reden had Bolsonaro tijdens de campagne het leger nog geïnstrueerd de machines te controleren.

Toch accepteerden meerdere prominente compagnons van Bolsonaro de verkiezingsuitslag al wel. Een opvallende figuur: Bolsonaro’s zoon Flávio, die op Twitter iedereen bedankte die ‘het patriottisme heeft gered’ en opriep om ‘Brazilië niet in de steek te laten’. Flávio Bolsonaro is senator en een naaste adviseur van zijn vader.

Politieke kopstukken accepteren uitslag

Ook oud-ministers Tereza Cristina en Damares Alves, beiden van een andere partij dan Bolsonaro, accepteerden de uitslag maandag. Alves schreef daarbij op Twitter dat Bolsonaro op 1 januari 2022 zou vertrekken ‘met opgeheven hoofd’. Ook de voorzitters van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden hebben Bolsonaro opgeroepen tot het accepteren van de uitslag.

De transitie naar de nieuwe president lijkt inmiddels van start. Bolsonaro’s stafchef, Ciro Nogueira, legde al contact met Lula's team om de overgang van de ene naar de andere president te organiseren. Als alles volgens plan verloopt, wordt Lula op 1 januari 2023 beëdigd.

