Braziliaanse bestorming duidelijk geïnspireerd op Amerikaans voorbeeld

De bestorming van de Braziliaanse democratische instituties door aanhangers van ex-president Jair Bolsonaro vertoont veel gelijkenissen met de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 door Trump-aanhangers. Ze vonden plaats onder vrijwel dezelfde politieke omstandigheden en op bijna dezelfde datum. Of de gevolgen van deze bestorming net zo zullen uitpakken als die in Washington, zal de komende dagen blijken.

Dat de Braziliaanse belagers geïnspireerd zijn door de Trump-aanhangers en de gebeurtenissen van 6 januari 2021 was al gauw duidelijk. Het komt immers niet zo vaak voor dat in een democratie ultrarechtse menigtes erin slagen om de democratische instituties te bestormen, maar de bestorming in Brazilië is de tweede in twee jaar tijd.

De Bolsonaro-aanhangers deden zelf ook hun best om de inspiratiebron te benadrukken. Een bestormer verkleedde zich als de beruchte Capitool-bestormer Jake Angeli, ook wel de ‘sjamaan’ of ‘hoornman’ genoemd, maar met een Braziliaans tintje. Hij schminkte zijn gezicht in de kleuren van de Braziliaanse vlag (Angeli gebruikte die van de Amerikaanse), liep net als Angeli in ontbloot bovenlijf en droeg een tooi (Angeli een van bont, hij een van veren).

Bolsonaro ‘voorzag’ chaos

De bestorming van de Braziliaanse overheidsgebouwen was overigens niet nodig om een vergelijking met Amerika te maken. Bolsonaro maakte er geen geheim van dat hij Donald Trump als voorbeeld zag. En dat hij, net als Trump, chaos ‘voorzag’ als hij niet herkozen zou worden als president. Bolsonaro verloor de verkiezingen op 30 oktober nipt van zijn linkse rivaal Luiz Inácio Lula da Silva. Net als Trump zaaide hij ruim voor de verkiezingen al twijfels over de rechtmatigheid van het electorale systeem, als de uitslag ongunstig zou uitpakken voor hem.

Er is ook een verschil met Trump: Bolsonaro riep na de verkiezingsnederlaag zijn aanhangers niet op om de straten op te gaan. Hij betwistte de verkiezingsuitslag niet toen bekend werd dat hij had verloren, maar hield zich dagenlang stil. Toen zijn aanhangers snelwegen bezetten, riep hij hen op om naar huis te gaan. Maar de overwinning van Lula erkennen weigerde hij, en hij verscheen ook niet bij diens inauguratie.

Richtingloos

De Bolsonaro-aanhang is verworden tot een menigte die op zoek is naar een confrontatie met de regering, zonder leider om richting te geven. Daarmee probeert Bolsonaro mogelijk ook zelf buiten schot te blijven. Hij distantieert zich van zijn aanhangers, maar heeft hen lang genoeg opgehitst om hen autonoom te maken, waardoor zij kunnen opereren zonder zijn directe aansturing.

Bolsonaro is inmiddels vertrokken naar Amerika. Hoewel Amerika van oudsher vriendelijk is voor (extreem-)rechtse politici uit Latijns-Amerika, is Bolsonaro daar op dit moment niet bepaald geliefd. Amerika ziet zichzelf graag als lichtend voorbeeld voor andere landen, maar dat nu net die donkere pagina uit zijn democratische geschiedenis wordt gekopieerd door de aanhangers van hun Braziliaanse gast, zint met name de Democraten niet, die veel te duchten hebben gehad van Bolsonaro’s vriend en grote voorbeeld Trump.

Miami als symbool

De huidige Braziliaanse president Lula neemt de bestorming hoog op en noemde Bolsonaro een ‘genocidist’, die ‘vanuit Miami’ zijn aanhang aanvuurt. ‘Iedereen kent de verschillende toespraken van de ex-president die hiertoe (de bestorming, red.) oproepen.’

De verwijzing van Lula naar Miami is veelzeggend. Bolsonaro verblijft immers niet in Miami, maar in Orlando, en dat weet Lula waarschijnlijk al te goed, net als dat Miami symbool staat voor de Amerikaanse inmenging in Latijns-Amerika. Er streken in het verleden meerdere Latijns-Amerikaanse dictators en dissidenten neer in Miami, waarvandaan verschillende pogingen werden ondernomen om regeringen omver te werpen.

Amerika wil, gezien zijn lange geschiedenis in het omverwerpen van linkse regeringen in Latijns-Amerika, ook niet gezien worden als mogelijke betrokkene in de interne Braziliaanse politiek. De Biden-regering veroordeelde onmiddellijk de bestorming in Brazilië en sprak haar steun uit voor Lula. Biden omschreef de bestorming op Twitter als ‘een aanval op de democratie en op de vreedzame overdracht van de macht’ en verklaarde dat hij uitkijkt naar verdere samenwerking met Lula. Verscheidene Democratische congresleden roepen de Biden-regering ook op om het visum van Bolsonaro in te trekken.

