Evin

Brand in beruchte Iraanse gevangenis, mogelijk acht gewonden

Brand in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran Beeld Twitter: @borzou

In de beruchte Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran is zaterdagavond brand uitgebroken. Volgens persbureau Reuters zou er ook geschoten zijn. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. In die gevangenis zitten veel politieke tegenstanders van het Iraanse regime.