Brand in beruchte Iraanse gevangenis, acht gewonden

In de gevangenis zitten veel politieke tegenstanders van het Iraanse regime, onder wie ook buitenlanders. Ook veel mensen die zijn opgepakt bij de recente protesten in Iran zijn naar deze gevangenis gebracht. Volgens de openbaar aanklager zou er echter geen verband zijn tussen de rellen in de gevangenis en de protesten.

Iraanse staatsmedia spraken van een opstand, maar de openbaar aanklager van Teheran zei dat het een intern conflict tussen veroordeelde dieven betrof. Gevangenen zouden een opslagplaats voor textiel in brand hebben gestoken en slaags zijn geraakt met bewakers. Inmiddels zou de orde zijn hersteld.

Het is in Iran al maanden onrustig vanwege de alsmaar stijgende voedselprijzen en de inflatie. Daar kwam vorige maand de dood van 22-jarige Mahsa Amini bij. Ze overleed nadat ze was opgepakt en mishandeld door de zedenpolitie. Ze had geweigerd haar haar te bedekken. Hierop braken protesten uit, die het regime met harde hand neerslaat.