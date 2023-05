Boze Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin dreigt: We gaan weg uit Bachmoet

Het was niet voor het eerst dat Jevgeni Prigozjin op zijn Telegramkanaal vloekte en tierde tegen de legerleiding. Een stapel lijken als achtergrond had hij ook al eens gebruikt. Wel nieuw aan het woensdag geposte filmpje is dat hij een ultimatum stelt aan de hoogste legerchef Valeri Gerasimov en minister van defensie Sergej Sjojgoe, die maar ‘vet’ worden in hun ‘mahoniehouten’ kantoren.

Vóór 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op nazi-Duitsland viert, moet hij genoeg spullen hebben, anders haalt hij zijn jongens terug uit Bachmoet. “Sjojgoe, Gerasimov, waar blijft die klote-munitie!?”

Al negen maanden proberen de Russen Bachmoet in te nemen. Ettelijke duizenden huurlingen, veelal gerekruteerd in gevangenissen, zijn daarbij gesneuveld. Ook de Oekraïense verliezen zijn hoog. Het stadje is grotendeels in Russische handen, maar de laatste dagen lijken de Oekraïners weer enig succes te boeken.

Spugen op concurrerende huurlingenfirma’s

Prigozjins tirades tegen het reguliere leger – maar nooit tegen Poetin – illustreren de chaos binnen de Russische strijdkrachten. Rusland kent een wettelijk verbod op privélegers, maar zeker meer dan een handvol strijdt in Oekraïne. Soms lijken ze onder commando van het leger te opereren, soms lijken legeronderdelen onder Wagner te vallen.

Prigozjin spuugt niet alleen op de legerleiding, maar ook op concurrerende huurlingenfirma’s. Twee daarvan, ‘Potok’ en ‘Alexander Nevski’, zouden worden geponsord door staatsgasbedrijf Gazprom, claimt hij. Ook minister van defensie Sjojgoe zou een privéleger hebben, ‘Patriot’.

Woensdag werd bekend dat de in april ontslagen generaal Michail Mizintsev is toegetreden tot Wagner. Mizintsev was sinds september als onderminister verantwoordelijk voor de bevoorrading van het Russische leger. De generaal, bijgenaamd de ‘slager van Marioepol’ vanwege zijn rol bij de verwoesting van die stad, poseert op filmpjes van een Russische oorlogsblogger in Wagner-kledij in Bachmoet.

