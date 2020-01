Boze Somaliërs willen ‘hun’ dromedarissen terug, voordat Australië ze afschiet vanwege de droogte

Australië maakte dinsdag bekend dat het begint met een vijfdaags programma om het aantal dromedarissen drastisch te beperken. In het zuiden van het land, dat geteisterd wordt door droogte en hitte, lopen vele duizenden dieren rond die wanhopig op zoek zijn naar water. Daarbij richten ze schade aan volgens de lokale bewoners, die zelfs vrezen voor de veiligheid van hun kinderen.

De dieren zijn ooit door de Britten naar Australië gebracht, waarschijnlijk vanuit India en het Midden-Oosten. In Somalië is men er echter van overtuigd dat de dromedarissen daar vandaan komen, met name uit de voormalige Britse kolonie Somaliland.

De voorzitter van de herdersvereniging in Somaliland, Mustafe Cali Deeq, zegt op de website van de BBC dat dromedarissen ‘zeer dierbaar’ zijn voor zijn landgenoten en dat ze direct op de tweede plaats komen na de mens. Australië zou het leven van de dieren daarom moeten sparen en hen terugsturen.

Lees ook:

De Dromedaris: Optimaal aangepast aan dorre streken

Gedomesticeerde dromedarissen komen tegenwoordig voor in grote delen van Afrika en westelijk Azië, en zijn ook geïntroduceerd in Australië en op de Canarische Eilanden.